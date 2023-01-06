Допомога на 3 000 000 000 доларів Україні: новий пакет від США

Сполучені Штати Америки готують новий пакет допомоги Україні у боротьбі проти Збройних Сил Російської Федерації. Америка збирається направити до України майже 3 мільярди доларів США.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на The Associated Press.

Навесні планується загострення бойових дій, тому Пентагон вирішив надати найбільший пакет допомоги України у зимові місяці, щоб країна могла підготуватись до тяжкої весни.

Повний пакет допомоги буде оприлюднено у п’ятницю, наразі ж відомо, що туди входить техніка HUMVEES, яка не боїться мін, завдяки спеціальному захисту, та має технології, які допоможуть при ворожих засідках.

Також у пакеті допомоги дуже багато боєприпасів, які допоможуть Збройним Силам України захищати небо, завдяки тому що серед бойових припасів буде не мало ракет, які найімовірніше підуть у протиповітряну оборону України.

Нагадуємо, Америка пообіцяла захистити американців на території України від нападу Росії.