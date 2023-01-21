Джозеф Байден: реакція на передачу Leopard 2 ЗСУ

Чинний президент США Джозеф Байден відреагував на допомогу Україні з боку Польщі. Від Польщі в Україну було експортовано танки Leopard 2, які належать до німецької військової промисловості.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на CNN.

Джо Байден заявив що Україна отримає всю необхідну їй допомогу. Таким чином президент Сполучених Штатів Америки відповідав на запитання журналістів щодо його ставлення до передачі техніки Польщею.

Цей інтерес з боку журналістів може бути мотивований тим, що на засіданні Рамштайн дійшло до рішення не передавати танки українській державі. Голова Міністерства Оборони Німеччини пообіцяв переглянути своє ставлення щодо цього питання, дивлячись на те, що голоси поділились на “за” та “проти” поповнення експорту важкої техніки до Збройних Сил України.

Нагадуємо, раніше президент Сполучених Штатів затверджував передання ППО ЗСУ.