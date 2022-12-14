Джо Байден про ППО для України: що вирішує Пентагон

Джо Байден затвердить надання Україні ППО patriot за умови відповіді Пентагону на деякі питання.

Повідомляє “Преса України” з посиланням на газету The Washington Post.

Президент Сполучених Штатів Америки підпише план передачі систем протиповітряної оборони Україні після відповіді Пентагону на питання щодо навчання, обслуговування та законність передачі із впливом на військову готовність Вашингтона.

Навчання сьогодні зазначається у Німеччині. За звичайних обставин термін навчання може тривати більше ніж півроку, але скоріш за все він буде скорочений у зв’язку із конфликтом Російської Федерації і України.

Ця система ППО потребує зазвичай 90 осіб для використання. Тому що в неї входять станція управління, радар, генератори та комп’ютери.

Рішення про передачу однієї батареї систем протиповітряної оборони patriot, скоріш за все буде ухвалено 15 грудня.

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