МАГАТЕ: розширення присутності в Україні

Розширення місії в українській державі з боку МАГАТЕ. Для запобігання загроз ядерного характеру на території України МАГАТЕ розширює свою присутність у країні.

Повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Рафаель Гроссі написав у своєму пості про те, що його організація поширює свою присутність на території української держави. Мутвуючи це тим, що МАГАТЕ хоче запобігти загрозам ядерного характеру, які можуть виникнути під час збройного конфлікту між військовими силами української та російської держав.

Рафаель пишається там, що очолює місію яка має допомогти врятувати українську державу та весь світ від можливої ядерної катастрофи. Він пишається тим, що може надавати ядерну безпеку тим, хто її потребує.

Нагадаємо, МАГАТЕ відстоює умови України щодо Запорізької АЕС.