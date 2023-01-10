Безпека Запорізької АЕС: МАГАТЕ відстоює умови України

Планується створення зони безпеки навколо Запорізької атомної енергостанції. МАГАТЕ стоїть за українські умови.

Повідомляє “Преса України”.

Українська держава висунула умови щодо створення безпечної зони навколо ЗАЕС. Це необхідний крок, який забезпечить безпеку земель у величезному радіусі. Умови забезпечення цієї зони це: повна демілітарізація, деокупація всієї території атомної електростанції та навколо неї, а також повернення контролю над самою станцією Україні.

Після окупації атомної електростанції у роботу працівників втручаються представники “Росатома”, що вже призвело до деградації безпеки ядерного та радіаційного характера.

Також безпека земель навколо Запорізької АЕС під загрозою через те, що територія була використана як військова база. Мається на увазі, що на території АЕС перебуває зброя, вибухова техніка, вибухівка.

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