“Нехай забирають унітази та повертаються до себе”: Володимир Зеленський про “перемір’є на Різдво”

Пропозиція “Різдвяного миру” з боку Збройних Сил Російської Федерації не залишилась без уваги голови України, Володимира Зеленського. Президент вирішив “поянити” росіянам ситуацію задля чого перейшов на російську мову у звертанні.

Повідомляє “Преса України”.

Голова держави заявив, що Україна вже пропонувала мир Російській Федерації та надавала для цього свою “формулу миру”. У цю формулу зокрема входив пункт про повне виведення збройних сил РФ з території України. Вперше ця пропозиція була у листопаді, 15 числа. Вдруге пропозиція миру була 12 грудня, коли кількість померлих солдат РФ була 95 000 військових. Пропозиція закликала почати виходити з української території на Різдво. Але Кремль проігнорував цю пропозицію, “мабуть, не почули”.

Президент України заявив, що ці дії викрили те, що голова Російської Федерації цим ходом хоче не миру, а лише зробити паузу, а потім знов атакувати.

Раніше президент України їхав на передові позиції Донбассу.