70 мільйонів євро: європейський гарант Укренерго

Укренерго отримали гарант у розмірі 70 мільонів євро від ЄБРР. Ці гроші планують направити на відновлення енергетичної інфраструктури України, яка постраждала під час війни між Україною та Російською Федерацією.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук Володимира Кудрицького.

За його словами ці 70 мільонів будуть витрачатись виключно на закупівлю необхідного для відновлення стабільної роботи української енергетичної інфраструктури обладнання.

Раніше Укренерго вже підписало угоди з ЄБРР на отримання 300 мільйонів кредитних коштів, які будуть спрямовані на відновлення фінансової стабільності компанії Укренерго та пошкодженої через масовані ракетні атаки з боку Російської Федерації інфраструктури України.

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