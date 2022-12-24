Німеччина і Україна: нова підтримка з Європи

Нова допомога Україні від Німеччини. Польові обігрівачі, а також бойова машина БРЕМ надійшла у допомогу Збройним Силам України.

Повідомляє “Преса України”.

Окрім БРЕМу військові України отримали ще 13 автомобілів, загальний автопарк вже налічує 78 одиниць наземної техніки. Також у допомогу українцям пішла карета швидкої допомоги, яка вже 35, і два навантажувача, яких вже 6.

Також Німеччина збирається надати українській стороні конфлікту пів сотні польових опалювачів щоб бійці не наражали себе на небезпеку в холодну пору року, і 26 систем навантажувачів, які можна заміняти.

Трохи раніше Німеччина зарекомендувала себе в допомозі Збройним Силам України передачею 20 бронеавтомобілів Dingo, яких на даний момент налічується 50 одиниць військової техніки. Окрім бронетехніки були анонсовані 18 самохідних RCH, німецьких гаубиць 155 мм калібру, майже сотня пікапів та протидроних датчиків.

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