Їх викрали: що приховує психіатрична клініка на Херсонщині

Жителів тимчасово окупованих територій України звозять у психіатричну клініку, яка була обладнана біля села Стрілеча на Херсонщині.

Повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт Центра національного супротиву.

Людей, яких викрали окупанти тримають у колишній зоні відпочинку Геолог, яка зараз ними переобладнана на психлікарню.

За повідомленням ЦНС, персонал психіатричного закладу насамперед складається із громадян Російської Федерації, однак є й місцеві. Туди звозять переважно пацієнтів з аналогічних медичних закладів, тому фактично пацієнтів тримають у заручниках.

Також для “усиновлення” викрадають дітей із українських інтернатів.

ЦНС зазначили, що це є ознакою геноциду, бо дітей однієї етнічної групи насильницькими методами переводять у іншу. Частіш за все — депортують у Тюменську, Волгоградську, Новосибірську, Ленінградську області Російської Федерації, які є віддаленими від України, щоб у дітей не було і думки щодо їх походження.

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