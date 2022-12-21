Цілі часткової мобілізації розкриті: Шойгу розкрив плани

Цілі часткової мобілізації в Російській Федерації розкриті. Шойгу повідомив, що мобілізація необхідна для нових наступальних дій в Україні.

Повідомляє “Преса України”.

Глава міністерства оборони Російської Федерації Сергій Шойгу пояснив причини мобілізації у Росії необхідністю захисту нових окупованих територій та подальшими наступальними діями.

Оскільки на меті країни-окупанта є повне знищення України, друга спроба масштабного наступу на столицю України, Київ є в планах Росіян, як заявляє радник Міноборони Сергій Кузан.

Раніше про можливість повторення вторгення Російської Федерації заявляв главнокомандувач Збройних Сил України Велерій Залужний. За його словами наступ може відбутися з території Білорусі, Донбаса, чи з півдня, коли армія Російської Федереації підготує близько 200 тисяч нових бійців до наступу.

Щодо наступу з Білорусі, він може відбутися через Чернігівську, або Чорнобильську зону, як припускають у Генштабі.

Нагадуємо, на Донбасі почалась примусова мобілізація.