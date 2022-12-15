Посилення ЗСУ: як Україні допоможуть США

Джо Байден ухвалив розширення навчальної програми України у інструкторів зі Сполучених Штатів Америки.

Повідомляє “Преса України” з посиланням на New York Times.

З початку нового 2023 року інструктори США зможуть щомісяця навчати по батальону Збройних Сил України, 600-800 осіб, що вдвічі більше ніж сьогоднішні показники у 300 осіб.

Переважно невиликими групами військові США навчили близько 3100 військових України з початку війни із Російською Федерацією.

Також буде змінений сам план навчання. Завдяки збільшенню груп теперь можливі тринування взаємодії бійців між собою. Наприклад, взаємодія піхоти та артерилистів, що підвищить рівень якості командної роботи серед бійців Збройних Сил України.

Це стало можливо завдяки зимі, у котрій інтенсивність бойових дій може знизитись, і українське командування зможе віддавати більше військових на навчання з передової.В період з 2015 року до повномасштабного вторгнення союзні сили проводили навчання українським військовим, та це поширення є, певною мірою, поновленням тих процесів.

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