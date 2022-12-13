Ціна дипломатії — всі землі України на 2013 рік: Кулеба об умові завершення війни

Міністр закордоних справ Дмитро Кулеба заявив, що єдине можливе дипломатичне завершення війни — повне відходження Росії із усіх територій України на 2013 рік.

Повідомляє “Преса України” з посиланням на UkrInform.

Дмитро Кулеба під час брифінгу іноземних засобів масової інформації заявив, що територіальна цілісність України не обговорюється, і єдиний варіант дипломатії — повернення всіх територій, які належали Україні станом на 2013 рік.

Також міністр зазначив, що Росія сподівається відновити свої сили для наступу до січня-лютого.

За його словами, саме це Росія намагається зробити, а Україна — всіма силами заважає відновленню сили ворожої армії.

Кулеба зазначив, що з огляду на новий призов, мобілізацію, рух важкої військової техніки по країні, Російська Федерація ще сподівається на поглиблення своїх позицій на території України, пробивши нові лінії оборони Збройних Сил України.

Також Кулеба зазначив, що рівень загрози РФ виріс за місяць.