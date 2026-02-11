14 лютого — це нагода не лише обмінятися подарунками, а й провести час удвох у місті, яке вміє створювати атмосферу. Івано-Франківськ у 2026 році залишається одним із найзатишніших міст України для романтичних прогулянок і камерних побачень. Тут легко поєднати зимову прогулянку засніженими алеями з вечерею в стильному ресторані. Місто компактне, тому за один вечір можна встигнути побачити кілька локацій і не витрачати час на довгі переїзди. Преса України ділиться ідеями, які допоможуть спланувати День святого Валентина в Івано-Франківську.

Концерт Tenors Bel’ Canto «Все про кохання, все про любов»

Дата і час: 13 лютого о 18:30

Місце проведення: Івано-Франківська Обласна Філармонія імені Іри Маланюк

Ціни квитків: 350-590 грн

Де купити: Karabas

Концерт ALENA OMARGALIEVA

Дата і час: 13 лютого о 19:00

Місце проведення: Ресторація «Зосина Воля»

Ціни квитків: 1050-3150 грн

Де купити: Karabas

Вистава «Основний інстинкт»

Дата і час: 14 лютого о 18:00

Місце проведення: Муніципальний центр дозвілля

Ціни квитків: 590-1790 грн

Де купити: Karabas

Стендап на День Валентина

Дата і час: 14 лютого о 19:00

Місце проведення: Promprylad Event Hall

Ціни квитків: 300-650 грн

Де купити: Karabas

Святкова програма VALENTINE’S DAY

Дата і час: 14 лютого о 18:00

Місце проведення: Відпочинковий комплекс "Канада"

Бронювання столика: +38 (067) 666-95-95

На гостей чекає романтична атмосфера під звуки саксофона — жива інструментальна музика створить особливий настрій і наповнить простір теплом та ніжністю.

Живий виступ гурту @yakovu_gurt подарує композиції, під які легко зануритися в емоції та провести вечір, тримаючись за руки.

Ведучим події стане харизматичний @nazar_tymkiv_88, який забезпечить невимушену атмосферу, легкість спілкування та святковий ритм вечора.

Для гостей облаштують тематичну фотозону від @happy_moments_if — стильний простір для романтичних світлин і пам'ятних кадрів.

Професійний фотограф @ssemchuk.ph працюватиме протягом заходу, щоб зафіксувати найщиріші миті та зберегти їх у якісних знімках.

Окремим приємним доповненням стануть подарунки від @kanada.if.ua — символічні сюрпризи, які додадуть вечору ще більше теплих емоцій.

Романтична вечеря в ресторані

Ресторан «Альпійський»

Ресторан «Альпійський», що працює при готельному комплексі Optima Park Hotel, розташований поруч із міським парком та озером. Інтер’єр виконаний у стилі альпійського шале з великою кількістю натурального дерева та м’яким освітленням. Панорамні вікна відкривають вид на зелену зону, що додає відчуття усамітнення навіть у межах міста. Меню базується на європейській кухні з акцентом на м’ясні страви, морепродукти та авторські десерти, що робить його доречним для святкового вечора.

Ресторан «Fabbrica»

«Fabbrica» — це концептуальний ресторан із відкритою кухнею, де страви готують із локальних продуктів за італійськими традиціями. Тут можна спостерігати за процесом приготування пасти чи піци в дров’яній печі, що додає вечору динаміки. Інтер’єр сучасний, із мінімалістичними деталями та теплими відтінками. На День святого Валентина тут зазвичай створюють святкове меню або спеціальні пропозиції для пар.

Ресторан «Corassini»

Ресторан «Corassini» розташований у комплексі «Бастіон» у центрі міста. Кам’яні стіни та приглушене світло створюють атмосферу старого Станіславова. Заклад спеціалізується на м’ясних стравах і продуманій винній карті. Це місце більше підходить для спокійного побачення з довгими розмовами, ніж для гучного святкування. Історичне оточення додає вечору глибини та відчуття особливості моменту.

Панорамні та сучасні формати

«Urban Space 100» обирають пари, які цінують сучасну міську атмосферу та креативний простір.

«Promenade» приваблює панорамним видом на міське озеро, що особливо ефектно виглядає зимового вечора.

«Mamenori» пропонує японську кухню та мінімалістичний інтер'єр для тих, хто хоче сучасного формату побачення.

«Шампанерія» на вулиці Незалежності відома широким вибором ігристих вин і терасою з видом на місто.

Кожен із цих закладів формує різний сценарій вечора — від камерної розмови до більш активного святкування.

Прогулянки містом

Почати вечір варто з неспішної прогулянки біля міського озера, яке взимку виглядає особливо спокійно та фотогенічно. Поруч розташований парк імені Тараса Шевченка — одна з найпопулярніших локацій для побачень. Засніжені алеї, тиша та м’яке світло ліхтарів створюють камерну атмосферу, яка налаштовує на розмови. Після цього можна вирушити до центральної частини міста — так званої «стометрівки» на вулиці Незалежності. Вечірня Ратуша та історичні фасади додають прогулянці європейського настрою, що особливо доречно в День закоханих.

Івано-Франківськ у 2026 році пропонує достатньо варіантів для святкування Дня святого Валентина без необхідності виїжджати за межі міста. Поєднання прогулянки історичним центром, парку чи озера з продуманою вечерею дозволяє створити індивідуальний сценарій для кожної пари. Головне — заздалегідь забронювати столик, адже 14 лютого попит традиційно високий.

