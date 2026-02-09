Львів давно вважають одним із найромантичніших міст України. Кам’яні вулички, тепле світло ліхтарів, аромат кави та старовинна архітектура формують особливу атмосферу, яка ідеально підходить для святкування Дня закоханих. У лютому місто наповнюється тематичними подіями, концертами, виставами та спеціальними пропозиціями від ресторанів і готелів. 14 лютого у Львові можна спланувати як камерний вечір удвох, так і насичену культурну програму. Преса України розповідає, куди піти та як провести День святого Валентина у Львові 2026 року.

Концерти та культурні події на День закоханих у Львові

Музичні події 14 лютого традиційно користуються великим попитом. Львівські концертні майданчики пропонують програми, наповнені романтичними мотивами, живими емоціями та атмосферою справжнього свята. Концерти зі свічками, симфонічні виступи та театральні постановки стануть вдалим вибором для вечора в парі. У програмі – як класична музика, так і сучасні українські хіти. Тривалість більшості подій дозволяє поєднати концерт із вечерею або прогулянкою містом.

Органний концерт до Дня святого Валентина

Початок о 19:00.

Вартість квитків: від 200 до 700 грн.

Адреса: вул. Степана Бандери, 8.

Забронювати квитки можна на сайті.

Балет «Тіні забутих предків» у Львівській опері

Дата і час: 13 лютого о 18:00; 14 лютого о 17:00; 15 лютого о 17:00

Тривалість вистави: 2 години.

Вартість квитків: від 150 до 1950 грн.

Адреса: проспект Свободи, 28.

Придбати квитки можна на сайті.

Концерт BRYKULETS у !FESTrepublic

Початок о 19:00.

Вартість квитків: від 690 грн.

Адреса: вул. Старознесенська, 24-26, поруч із Замковою горою.

Купити квитки можна на платформах Concert.ua та Karabas.

Концерт «Червона Рута»

Дата і час: 14 лютого, 17:00.

Місце проведення: Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької, вулиця Лесі Українки, 1.

Ціна: 790-1490 гривень.

Концерт Максима Бородіна

Дата: 12 лютого 2026.

12 лютого 2026. Час: 19:00.

19:00. Місце: Malevich Concert Arena, Львів.

Malevich Concert Arena, Львів. Ціна: від 690 грн.

Купити квитки можна на платформах Concert.ua та Karabas.

Концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром до Дня закоханих

Дата і час: 14 лютого, 19:00.

Місце проведення: Львівський державний цирк, вулиця Городоцька, 83.

Ціна: 390-1290 гривень.

Святкові вечірки та спеціальні заходи

Окрім концертів, у Львові організовують масштабні вечірки до Дня закоханих. Великі event-простори готують тематичні програми з діджей-сетами, шоу та танцями. Формат таких заходів більше підходить для компаній або пар, які люблять активний відпочинок. Святкова атмосфера, сучасний звук і декорації створюють яскраві враження, що запам’ятовуються надовго. Вхід на подібні події зазвичай обмежений за віком.

Вечірка до Дня святого Валентина в Legenda Event Hall

Дата: 14 лютого о 18:00

Умови: Вхід 16+. Алкоголь 18+

Забронювати квитки можна на сторінці dobre_party.

Романтичні екскурсії та прогулянки містом

Львів у лютому ідеально підходить для неспішних прогулянок. До Дня закоханих організовують тематичні екскурсії з історіями про кохання, легенди та відомі пари міста. Маршрути часто включають як центральні локації, так і виїзди до замків Львівщини. Такий формат дозволяє поєднати культурний відпочинок і подорож. Романтичні екскурсії користуються попитом серед пар, які хочуть провести разом більше часу.

Старе місто створює ідеальні умови для неспішних побачень, спільних фото та щирих розмов. Більшість популярних місць розташовані компактно, тому між ними зручно пересуватися пішки. Саме такі прогулянки дозволяють відчути справжню атмосферу Львова без поспіху й метушні. Для багатьох пар це стає найціннішою частиною святкового дня.

Серед найбільш відомих і легкодоступних романтичних місць у центрі міста варто виділити:

Балкон закоханих на площі Ринок, 31, який вважають символом побачень у Львові;

Лавку для закоханих на площі Ринок, популярне місце зустрічей;

Італійський дворик на площі Ринок, 6, що приваблює камерною атмосферою;

Скульптури грецьких богів на площі Ринок, які часто стають фоном для романтичних фото;

романтичний львівський трамвай як незвичайний формат побачення;

традиційні місця зустрічей закоханих у самому серці міста.

Поруч із центральними локаціями також розташовані популярні простори для спільного дозвілля, які добре підходять для продовження побачення.

Серед них — Львівська майстерня шоколаду, де можна провести час у затишній атмосфері, а також океанаріум на площі Соборній, 14 у ТЦ «Roksolana». Такі локації часто обирають пари, які шукають оригінальні ідеї для романтичного побачення та хочуть зробити День закоханих у Львові справді незабутнім.

Ресторани для романтичної вечері у Львові

Вечеря на двох залишається одним із найпопулярніших сценаріїв святкування 14 лютого. Львівські ресторани пропонують спеціальні меню, живу музику та атмосферне оформлення залів. Серед популярних варіантів – заклади з італійською, французькою, галицькою та авторською кухнею. У День закоханих більшість ресторанів працюють із повною посадкою, тому бронювання столика заздалегідь є обов’язковим. Особливо цінуються заклади з панорамним видом на місто або історичний центр.

Серед найпопулярніших місць для святкування Дня святого Валентина варто виділити такі ресторани як:

Перед вибором ресторану варто звернути увагу на такі моменти:

наявність святкового меню або сетів для пари;

можливість бронювання конкретного часу;

атмосферу та рівень шуму в залі;

розташування щодо основних локацій міста.

Романтичні готелі Львова на День закоханих

Для тих, хто планує залишитися у Львові на ніч, місто пропонує широкий вибір готелів із романтичними пакетами. У лютому багато готелів готують спеціальні пропозиції для пар, які включають вечерю, сніданок у номері або спа-процедури. Особливо популярні готелі в центрі міста, звідки зручно дістатися до театру, опери чи ресторану. Інтер’єри, сервіс та приватність відіграють ключову роль у виборі місця для святкового вікенду.

Leopolis – стильний готель у самому серці Львова

Готель Leopolis розташований у центральній частині міста, за кілька хвилин ходи від площі Ринок та Львівської опери. Історична будівля зберегла атмосферу старого Львова, поєднуючи архітектурний шарм із сучасним рівнем сервісу та комфорту.

Готель Leopolis

Для романтичного відпочинку рекомендують номери категорій Junior Suite та Suite з елегантним інтер’єром у стриманому скандинавському стилі. Гості можуть скористатися послугою сніданку в номер, а до Дня закоханих доступне спеціальне святкове меню та романтичне оформлення номера з квітами, свічками й компліментами.

Grand Hotel Lviv – історична розкіш у центрі міста

Grand Hotel Lviv є одним із найвідоміших і найпрестижніших готелів міста. Тут гармонійно поєднується атмосфера класичного європейського готелю та сервіс преміального рівня.

Grand Hotel Lviv

Однією з головних переваг готелю є сучасний спа-комплекс, який ідеально підходить для релаксу вдвох. До Дня святого Валентина в ресторані готелю організовують святкову вечерю з живою музикою та авторським меню для пари.

Grand Hotel Lviv

Готель «Швейцарський» – класика та затишок для романтичного вікенду

Готель «Швейцарський» пропонує поєднання вишуканої класики, європейського стилю та домашнього затишку. Тут доступні номери різних категорій, а до Дня закоханих підготовлені спеціальні пропозиції для пар. Гості можуть скористатися акційними пакетами зі знижками на проживання у лютому, замовити спа-процедури для двох або вечерю при свічках.

Готель «Швейцарський»

Taurus City – сучасний готель з панорамними видами

Taurus City — це стильний і сучасний готель, який приваблює панорамними краєвидами на Львів. Готель має лише 30 номерів, що створює атмосферу приватності та спокою.

До Дня закоханих у ресторані пропонують святкові вечері для двох з вишуканою подачею страв. Від готелю до історичного центру міста можна дістатися пішки за 10–15 хвилин, насолоджуючись прогулянкою львівськими вулицями.

Taurus City

Astoria Hotel – романтична вечеря з видом на оперу

Astoria Hotel — історичний чотиризірковий готель, який приймає гостей Львова вже понад століття. До послуг гостей класичні номери, апартаменти та покращені категорії з сучасним оснащенням.

Astoria Hotel

Головною родзинкою готелю вважають романтичний столик на сьомому поверсі з панорамним видом на Оперний театр. Це ідеальне місце для приватної вечері, побачення або святкування Дня святого Валентина.

