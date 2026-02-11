11 лютого на території Івано-Франківської області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії, які діятимуть упродовж усієї доби. Обмеження стосуватимуться як побутових, так і інших категорій споживачів у різних населених пунктах регіону. Такі заходи застосовують для стабілізації роботи енергосистеми та рівномірного розподілу навантаження. Мешканців області закликають заздалегідь підготуватися до можливих перерв у електропостачанні. Актуальна інформація щодо вимкнень публікується в офіційних джерелах енергетиків.

Про застосування графіків повідомляє Преса України з посиланням на офіційний Telegram-каналі Прикарпаттяобленерго. У компанії підтвердили, що обмеження є загальноукраїнськими та охоплюють усі області.

Енергетики наголошують, що час та тривалість відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Саме тому споживачам радять регулярно перевіряти оновлення та не орієнтуватися лише на попередні графіки.

Графіки відключення світла на Івано-Франківщині на 11 лютого

Щоб оперативно дізнатися свою чергу відключень, мешканцям Івано-Франківщини рекомендують скористатися офіційними сервісами:

на головній сторінці сайту «Прикарпаттяобленерго» у розділі «Графіки аварійних вимкнень»;

у Viber-боті компанії;

за спеціальним онлайн-посиланням, оприлюдненим енергетиками.

Мешканців Прикарпаття просять поставитися до тимчасових незручностей із розумінням та стежити за офіційними повідомленнями. Енергетики продовжують працювати над стабілізацією електропостачання та роблять усе можливе для мінімізації наслідків відключень.

