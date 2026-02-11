День святого Валентина 2026 у Чернівцях — це чудова нагода подарувати коханій людині особливі емоції та провести час у неповторній атмосфері старовинного міста. Чернівці відомі своєю архітектурною спадщиною, затишними вуличками та численними ресторанами, які створюють ідеальні умови для романтичного вечора. Саме 14 лютого багато закладів готують спеціальні пропозиції для пар, а центральна частина міста перетворюється на простір для неспішних прогулянок і теплих розмов. Плануючи святкування заздалегідь, можна поєднати культурні локації, атмосферні кав’ярні та вишукану вечерю. Преса України зібрала найкращі ідеї, які допоможуть організувати незабутній день для двох у Чернівцях.

Романтичний концерт до Дня закоханих «Мелодії кохання»

Дата і час: 12 лютого о 18:30

12 лютого о 18:30 Місце проведення: Music hall Чернівецької обласної філармонії імені Д.Гнатюка

Music hall Чернівецької обласної філармонії імені Д.Гнатюка Ціни квитків: 300-350 грн

300-350 грн Де купити: Karabas

Концерт Tenors Bel’canto «Все про кохання, все про любов»

Дата і час: 12 лютого о 19:00

12 лютого о 19:00 Місце проведення: Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Ольги Кобилянської

Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Ольги Кобилянської Ціни квитків: 300 грн

300 грн Де купити: Karabas

«Лірика серця». Концерт до дня закоханих

Дата і час: 14 лютого о 17:00

14 лютого о 17:00 Місце проведення: Зал органної та камерної музики Чернівецької обласної філармонії імені Д.Гнатюка

Зал органної та камерної музики Чернівецької обласної філармонії імені Д.Гнатюка Ціни квитків: 200-300 грн

200-300 грн Де купити: Karabas

Концерт FIЇNKA

Дата і час: 14 лютого о 19:00

14 лютого о 19:00 Місце проведення: Чернівецька обласна філармонія

Чернівецька обласна філармонія Де купити: Karabas

Концерт SKYLERR. До Дня Закоханих

Дата і час: 14 лютого о 19:00

14 лютого о 19:00 Місце проведення: Ресторан Пікнік FLORACLUB

Ресторан Пікнік FLORACLUB Ціни квитків: 590-690 грн

590-690 грн Де купити: Karabas

Вистава «Ромео і Джульєтта» (Хмельницький академічний муздрамтеатр ім. М. Старицького)

Дата і час: 15 лютого о 18:00

15 лютого о 18:00 Місце проведення: Чернівецька обласна філармонія

Чернівецька обласна філармонія Ціни квитків: 340-690 грн

340-690 грн Де купити: Karabas

Мюзикл «Hotel 57: секстет колишніх»

Дата і час: 15 лютого о 19:00

15 лютого о 19:00 Місце проведення: Ресторан Пікнік FLORACLUB

Ресторан Пікнік FLORACLUB Ціни квитків: 490-990 грн

490-990 грн Де купити: Karabas

Куди ще піти з коханою людиною

Приватне побачення від 10th Floor

14 лютого заклад 10th Floor пропонує формат приватного романтичного побачення. Деталі програми на афіші не розкриті, однак концепція передбачає камерну атмосферу для двох із тематичним оформленням.

Вечір при свічках у Dal Forno

14 лютого о 18:00 ресторан Dal Forno організовує вечір при свічках. У програмі заявлені улюблені страви, саксофон та романтична атмосфера. Формат події передбачає спокійний вечір для пар із живим музичним супроводом.

День Валентина у гастропабі «Бартка»

Гастропаб «Бартка» (вул. Головна, 124) анонсує святкову програму 14 лютого. У програмі — жива музика, спеціальне меню, фотозвіт. Заклад працюватиме на двох поверхах. Бронювання столиків за телефоном: 050 750 99 99.

«Повна хата кохання» (вул. Руська, 1а)

Ресторан анонсує святковий вечір 14 лютого. У програмі: вокальний супровід від Світлани Бандури, кенді-бар, компліменти від закладу, фотозона та фотозвіт. Бронювання столиків: 099 099 10 00.

Майстер-клас з декупажу до Дня Валентина

13 лютого відбудеться творчий майстер-клас зі створення фоторамки у техніці декупажу. Початок о 16:30 та 18:00. Контакти для запису: 050 3535 110, 097 3535 110.

Вистава-екскурсія чернівецьким муздрамтеатром

14 лютого о 15:00 у Чернівецькому муздрамтеатрі ім. О. Кобилянської (Театральна площа, 4) відбудеться вистава-екскурсія «Фельнер & Гельмер презентують».

«Всі відтінки спокуси»

14 лютого о 16:00 у кіноконцертній залі «Чернівці» (вул. Університетська, 10) покажуть перший український еротично-історичний трилер «Всі відтінки спокуси» (16+).

Концерт «20 відтінків кохання»

14 лютого о 18:00 у Палаці «Академічний» (вул. Шиллера, 11) відбудеться концерт інструментальної музики MAESTROPIANO.

Перформанс про кохання Love Story

14 лютого о 19:00 у Ridge (вул. Лук’яна Кобилиці, 80а) відбудеться перформанс про кохання мовою ароматів та смаків. Передбачена презентація нішевого парфумерного бренду та спеціальне меню від бренд-шефа.

День закоханих у NoëI (вул. Головна, 29)

14 лютого ресторан NoëI анонсує святковий вечір із живим вокалом Павла Нажиги, dj-set by Chill та танцювальним шоу.

Романтична прогулянка Чернівцями

Для пар, які хочуть провести час активно та атмосферно в День святого Валентина, Чернівці пропонують виняткові локації для прогулянок:

Резиденція митрополитів Буковини й Далмації (Чернівецький національний університет) — величний архітектурний комплекс, який часто називають місцевою «класикою», створює ефект піднесеної романтики під час прогулянки старовинним подвір’ям.

— величний архітектурний комплекс, який часто називають місцевою «класикою», створює ефект піднесеної романтики під час прогулянки старовинним подвір’ям. Центральна площа міста та Театральна площа — піші маршрути зі старою забудовою, кав’ярнями та невеликими скверами чудово підходять для неквапливих побачень.

— піші маршрути зі старою забудовою, кав’ярнями та невеликими скверами чудово підходять для неквапливих побачень. Парки та зелені зони — місцеві парки (наприклад, великий Парк Жовтневий) дозволяють насолодитися природою та тихою розмовою під відкритим небом.

Після прогулянки добре зайти у кав’ярню або бар неподалік центру, щоб зігрітись і продовжити вечір у затишній атмосфері.

Ресторани для романтичної вечері

Ресторани з атмосферою для двох

Rita Steinberg – вишуканий ресторан із європейською кухнею, популярний серед місцевих та гостей міста, підходить для інтимної вечері.

– вишуканий ресторан із європейською кухнею, популярний серед місцевих та гостей міста, підходить для інтимної вечері. Nonna Macarona – італійський ресторан з відмінною пастою та затишною атмосферою, ідеальний вибір для святкової дати.

– італійський ресторан з відмінною пастою та затишною атмосферою, ідеальний вибір для святкової дати. VINARIUM – європейська кухня та винна карта, що доповнює романтичну вечерю.

– європейська кухня та винна карта, що доповнює романтичну вечерю. Траторія Gorno – ресторан з високим рейтингом, підтвердженим численними відгуками, де можна насолодитись спокійною вечерею.

– ресторан з високим рейтингом, підтвердженим численними відгуками, де можна насолодитись спокійною вечерею. Prem’yera – популярне місце з сучасною атмосферою, підходить для святкування з келихом вина або коктейлем.

Ще кілька популярних варіантів

DiBocca – ресторан із більш преміальною кухнею.

– ресторан із більш преміальною кухнею. Maestro – класичний ресторан із широким меню.

– класичний ресторан із широким меню. Diverso – атмосферне місце для вечері чи коктейлів.

Ці заклади розташовані переважно в центральній частині Чернівців, що дозволяє поєднати прогулянку історичними вулицями перед вечерею або після неї.

Організація святкового вечора

Щоб святкування 14 лютого було максимально комфортним:

Бронюйте столик заздалегідь – у День святого Валентина багато пар обирають романтичні ресторани, і місця можуть бути обмежені.

– у День святого Валентина багато пар обирають романтичні ресторани, і місця можуть бути обмежені. Перевіряйте спеціальні тематичні пропозиції – деякі заклади пропонують меню чи розважальну програму саме для цього свята.

– деякі заклади пропонують меню чи розважальну програму саме для цього свята. Сплануйте маршрут прогулянки – поєднання красивих локацій як післяобідня частина вечора робить святкування цілісним.

День святого Валентина у Чернівцях традиційно проходить у форматі поєднання романтичних вечерь, концертів, театральних подій та тематичних вечорів у закладах міста. 14 лютого жителі та гості можуть обрати як камерні формати для двох, так і більш активні культурні заходи з живою музикою чи шоу-програмами. Саме це робить Чернівці комфортним містом для святкування Дня закоханих у різних форматах.

