День святого Валентина 2026 у Луцьку обіцяє бути насиченим на події, гастрономічні відкриття та атмосферні вечори для закоханих пар. Місто традиційно готує спеціальні програми у ресторанах, музичні виступи та тематичні вечори, а заклади працюють за попереднім бронюванням. Якщо ви плануєте романтичну вечерю або нестандартний формат святкування, варто подбати про резерв столика заздалегідь. Преса України розповідає про локації, які вже анонсували спеціальні пропозиції до 14 лютого, і допоможе обрати формат святкування залежно від бюджету та вподобань.

Концерт до Дня закоханих

Дата і час: 14 лютого 17:00

14 лютого 17:00 Місце проведення: Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка (майдан Театральний 1)

Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка (майдан Театральний 1) Ціни квитків: 150-300 грн

150-300 грн Де купити: Kontramarka

Ілля Найда. Концерт до Дня закоханих

Дата і час: 14 лютого 19:00

14 лютого 19:00 Місце проведення: РЦ Промінь

РЦ Промінь Ціни квитків: 390-590 грн

390-590 грн Де купити: Karabas

Лісапетний Батальйон. Концерт «Смійся, Надійся, Люби»

Дата і час: 15 лютого 16:00

15 лютого 16:00 Місце проведення: РЦ Промінь

РЦ Промінь Ціни квитків: 270-550 грн

270-550 грн Де купити: Karabas

Концерт Олени Тополі

Дата і час: 15 лютого 18:00

15 лютого 18:00 Місце проведення: Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка

Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка Ціни квитків: 220-1050 грн

220-1050 грн Де купити: Karabas

Де забронювати столик на День закоханих

Гастрономічні сети у Стожарах

Ресто-кафе «Стожари» зробило ставку на чітку організацію вечора та продуману концепцію меню. Заклад працюватиме у дві черги: з 17:00 до 19:45 та з 20:00 до 23:00, що дозволяє гостям обрати зручний час для святкування. Вартість тематичного сету становить 1500 гривень з особи, при цьому гості можуть обрати між рибною та м’ясною концепцією. Такий формат дозволяє заздалегідь розрахувати бюджет і уникнути несподіваних витрат.

Адреса закладу : вул. Кривий Вал, 28.

: вул. Кривий Вал, 28. Бронювання столиків: 093 003 28 28.

Вишукана атмосфера у De Vino

Ресторан De Vino пропонує святковий формат із акцентом на делікатеси та живу музику. Заклад працюватиме протягом усього дня, однак вечірні години передбачають обов’язкове попереднє бронювання. Мінімальне замовлення для пари становить 3000 гривень, що варто врахувати під час планування бюджету. Формат підійде тим, хто шукає класичну романтичну вечерю з розширеним меню.

Адреса : ЖК «Яровиця», вул. Івана Франка, 61.

: ЖК «Яровиця», вул. Івана Франка, 61. Бронювання столиків: 099 050 70 70.

Історична вечеря у Корона Вітовта

Ресторан «Корона Вітовта» поєднав гастрономію та історичний контекст. Окрім музичного супроводу, на гостей очікує тематична розповідь про традиції та історію Дня святого Валентина. Такий формат може зацікавити пари, які прагнуть не лише вечері, а й культурного наповнення вечора. Заклад працює за системою депозиту — 1200 гривень з людини з можливістю замовлення страв із основного меню.

Адреса ресторану : вул. Плитниця, 1.

: вул. Плитниця, 1. Бронювання столиків: 097 390 86 88.

Святковий вікенд у ресторані Люди

Ресторан «Люди» організовує триденний Valentine Weekend із 13 по 15 лютого. Програма включає вечір знайомств «Anti Valentine Day», романтичне караоке та концертну програму «Love Songs Only». Формат підійде як парам, так і тим, хто шукає нестандартний спосіб провести свято. Заклад також готує тематичні фотозони та спеціальне меню «на двох».

Адреса : просп. Волі, 17.

: просп. Волі, 17. Бронювання столиків: 050 550 23 00.

Авторська кухня у Градний та коктейлі у Не про Хліб

«Градний» пропонує авторське меню від шеф-кухаря з мінімальним замовленням 1500 гривень з особи. У переліку страв — равлики з пряним маслом, стейк лосося з кремом фреш та паніпурі з лососем із елементами вогняного шоу.

Адреса : Градний узвіз, 2.

: Градний узвіз, 2. Бронювання столиків: 068 004 84 00.

У закладі «Не про Хліб» роблять акцент на коктейльній карті та камерній атмосфері. Вечеря проходитиме у дві зміни — о 18:00 та 20:00. Спеціально до свята підготували чотири авторські коктейлі та живу музику.

Адреса : просп. Волі, 9.

: просп. Волі, 9. Бронювання столиків: 063 257 10 49.

Перед вибором закладу варто врахувати формат святкування:

романтична класична вечеря з делікатесами

тематичний гастрономічний сет

вечір із живою музикою

інтерактивна програма або караоке

камерна атмосфера з коктейлями

Де провести романтичну прогулянку у Луцьку

Окрім вечері, варто запланувати романтичну прогулянку містом. Однією з найпопулярніших локацій залишається Луцький замок, відомий також як замок Любарта. Старовинні мури та вечірня підсвітка створюють атмосферу історичної романтики. Прогулянка старим містом дозволяє поєднати архітектуру та затишні кав’ярні.

Центральний парк імені Лесі Українки підійде для спокійної прогулянки алеями або біля водойми. Також популярною локацією є Театральний майдан — серце міста, де можна зробити спільні фото та завершити вечір у затишному кафе неподалік.

День святого Валентина у Луцьку у 2026 році обіцяє бути різноманітним за форматами та бюджетами, адже місто пропонує як камерні вечері з авторською кухнею, так і масштабні тематичні програми з живою музикою. Заклади працюють переважно за системою попереднього бронювання, депозитів або мінімального замовлення, тому планування відіграє ключову роль.

Окрім ресторанного відпочинку, Луцьк має чимало атмосферних локацій для прогулянок, що дозволяє поєднати гастрономічну частину свята з романтичним маршрутом історичним центром. Такий підхід допомагає створити повноцінний святковий сценарій — від денного побачення до вечірньої вечері. Завчасно обрана локація та продуманий формат зроблять 14 лютого справді особливим для кожної пари.

