День святого Валентина — це особливе свято для пар, яке варто планувати заздалегідь. Київ пропонує безліч варіантів, як провести 14 лютого цікаво, романтично та незабутньо. Ви можете обрати концерт, театральну виставу, стендап-шоу, вечір у ресторані чи затишну прогулянку містом. Преса України зібрала найцікавіші локації та події столиці, які зроблять ваше святкування 2026 року особливим. Незалежно від того, чи ви полюбляєте жваві вечірки, чи тихі побачення — тут знайдете варіанти для будь-якого настрою та бюджету.

Концерти, вистави, стендапи. та культурні події

The ROCK SYMPHONY Orchestra – NOTRE DAME de PARIS Le Concert

На гостей чекає поєднання класичного звучання оркестру з відомими композиціями легендарного мюзиклу.

Дата і час: 13,14, 15 лютого о 18:00

Місце проведення: Національний палац мистецтв Україна

Ціни квитків: 1293 грн

Де купити: Karabas

«Кохання без меж»

Дата і час: 14 лютого о 18:00

Місце проведення: Палац Спорту

Ціни квитків: від 890 грн

Де купити: Ticketsbox

«Улюблені балади – Verona Voice & ROCK YOU!»

Дата і час: 14 лютого о 19:00

Місце проведення: Docker-G Pub

Ціни квитків: 250-1200 грн

Де купити: Karabas

Концерт ШУГАР

Дата і час: 14 лютого о 19:00

Місце проведення: Stereo Plaza

Ціни квитків: 990 – 1990 грн

Де купити: Karabas

Концерт Brykulets

Дата і час: 14 лютого о 19:00

Місце проведення: ORIGIN STAGE, вул. Шота Руставелі, 16А

Ціни квитків: від 1100 грн

Де купити: Kontramarka

Вечір живої музики «Очі в очі»

Дата і час: 14 лютого о 20:00

Місце проведення: Заміський комплекс відпочинку “Sosnovel”

Ціни квитків: 2750 грн

Де купити: Kontramarka

«Кіно-хіт» до Дня закоханих

Дата і час: 14 лютого о 17:00

Місце проведення: Київська фортеця (бульвар Лесі Українки 12-14)

Ціни квитків: 250 грн

Де купити: Kontramarka

Мюзикл «Hotel 57: секстет колишніх»

Дата і час: 14 лютого о 19:00

Місце проведення: ATLAS (Київ, вул. Січових Стрільців 37-41)

Ціни квитків: 250 грн

Де купити: Concert.ua

«Конотопська відьма»

Дата і час: 14 лютого о 17:00

Місце проведення: Театр «Берегиня» (м. Київ, вул І. Миколайчука 3Б)

Ціни квитків: 300-350 грн

Де купити: Kontramarka

Великий романтичний стендап

Дата і час: 14 лютого о 18:00

Місце проведення: Український Дім (Київ, вул. Хрещатик,2)

Ціни квитків: 300-800 грн

Де купити: Concert.ua

Стендап-вечір Фелікса Редьки

Дата і час: 14 лютого о 17:00 і 19:00

Місце проведення: Будинок Кіно (синій зал)

Ціни квитків: 440-940 грн

Де купити: Kontramarka

Романтичні прогулянки та світлові інсталяції у Києві

Якщо хочеться романтики без квитків і гучних залів, варто звернути увагу на вечірній Київ. Прогулянка Софійською площею, Андріївським узвозом або набережною Дніпра дозволяє відчути особливий настрій міста. Відблиски вогнів у воді створюють справжню магію. Такий формат підходить для спокійного та щирого спілкування. Це простий, але дуже атмосферний варіант святкування.

Для тих, хто шукає вуличну казку, гарним вибором стане ВДНГ. До Дня святого Валентина тут традиційно з’являються світлові інсталяції та великі арт-об’єкти. Вони ідеально підходять для прогулянок і романтичних фото. Частина експозицій доступна безкоштовно. Це можливість поєднати свято, мистецтво та атмосферу зимового Києва.

Вечірки до Дня закоханих

Valentine’s Day вечірка

День Святого Валентина — це саме той привід, який хочеться розділити з близькими людьми, правда ж? Журфак знає, як створювати атмосферу єдності та тепла, тому запрошує всіх охочих долучитися до святкової вечірки. Це буде вечір, що доведе: серця справді б’ються в унісон, коли поруч свої.

Коли: 12 лютого, початок о 17:00

12 лютого, початок о 17:00 Де: студія «Драбина», вул. Зелена, 20

студія «Драбина», вул. Зелена, 20 Вартість квитка: 350 грн — для перших 50 гостей, надалі ціна поступово зростатиме.

350 грн — для перших 50 гостей, надалі ціна поступово зростатиме. Дрескод: класика з романтичними акцентами — червоні відтінки, символи кохання, сердечка

класика з романтичними акцентами — червоні відтінки, символи кохання, сердечка Їжа та напої вже включені у вартість квитка , тож можна повністю насолоджуватися святом без зайвих турбот.

, тож можна повністю насолоджуватися святом без зайвих турбот. Квитки можна придбати за посиланням.

Найкращі ресторани для святкування Дня закоханих

Цей тематичний ресторан на даху створений саме для романтичних зустрічей. Головна родзинка — теплий купол із декоративним підсвічуванням, каміном і панорамним видом на місто. Його можна орендувати на кілька годин, додатково замовивши квіткове оформлення або пелюстки троянд. У вартість входить депозит на страви, фотосесія та розширене меню з алкоголем. Для вечері підійдуть креветки-гриль, роли, філе сібаса або паста, а завершити вечір варто десертом на кшталт «Каштана» чи «Червоного оксамиту».

Адреса: вул. Райдужна, 25а

Час роботи: 12:00–22:30

Ресторан європейської кухні на березі Дніпра давно асоціюється з романтикою. До Дня закоханих тут готують спеціальну програму з живою музикою, компліментами від шефа та професійною фотозйомкою. Меню вирізняється вишуканими позиціями — від тартару з телятини до равіолі з кроликом. Для ідеального поєднання страв і напоїв можна скористатися допомогою сомельє. Це гарний вибір для класичного святкового вечора.

Адреса: Дніпровська набережна, 2

Час роботи: 12:00–23:00

Італійський ресторан від переможця «МастерШеф» Олександра Цвігуна — варіант для поціновувачів пасти та піци. До 14 лютого тут обіцяють спеціальний сюрприз для гостей. У меню варто звернути увагу на букатіні з трюфелем, равіолі з фореллю та креветкою або піцу зі страчателою. Десерти та авторські напої доповнюють затишну атмосферу з теплим освітленням і зеленню. Заклад ідеально підходить для спокійного романтичного побачення.

Адреса: вул. Прорізна, 20

Час роботи: 10:00–22:00

Цей заклад поєднує сицилійську кухню та атмосферу справжньої оранжереї. Панорамні вікна, живі рослини й природне світло створюють ідеальні умови для красивих фото. У меню — піца з брі та в’яленою сливою, салати зі страчателою, класичні десерти. Після вечері можна прогулятися територією ВДНГ або самою оранжереєю. Це чудовий варіант для пар, які люблять природу і спокій.

Адреса: просп. Академіка Глушкова, 1

Час роботи: вт–пт 12:00–22:00, сб–нд 11:00–22:00

Для тих, хто не боїться експериментів, підійде ресторан китайської кухні з форматом хот-поту. Тут можна замовити сет із морепродуктів, м’яса та локшини або скористатися безлімітом на дві години. Окрему увагу варто приділити чайній церемонії, яка додає побаченню особливого змісту. Інтер’єр у світлих тонах створює затишну атмосферу. Вечір легко доповнити бабл-ті чи вином.

Адреса: вул. Володимирська, 83

Час роботи: 12:00–22:00

Сімейний ресторан у старовинному будинку на Подолі вражає інтер’єром XIX століття. Вінтажні меблі, ліпнина, картини й оранжерея створюють відчуття подорожі в часі. Меню включає севіче з лосося, особуко, антипасті та фірмові десерти з трюфелем. Барна карта вирізняється нестандартними напоями й авторською кавою. Це ідеальне місце для естетичного та неспішного побачення.

Адреса: вул. Спаська, 10

Час роботи: пн–чт 11:00–21:00, сб–нд 10:00–21:00

Бар для тих, хто цінує вініл, приглушене світло й авторські коктейлі. М’які дивани, спокійна музика та камерна атмосфера сприяють довгим розмовам. У меню — піца, брускети, салати та широкий вибір напоїв. Якщо ваш партнер любить платівки, це побачення точно запам’ятається. Формат ідеально підходить для вечірнього релаксу.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 44а

Час роботи: 13:00–22:00

Затишна кав’ярня для тих, хто шукає тишу серед міського шуму. Тут є фортепіано, секретна кімната та настільні ігри. Можна просто випити каву чи матчу з десертом і насолодитися спокоєм. Домашня атмосфера робить це місце особливим для неквапливого побачення. Гарний варіант для тих, хто не любить гучні локації.

Адреса: бул. Лесі Українки, 12

Час роботи: пн–пт 7:00–21:00, сб–нд 8:00–20:00

Французький ресторан, який асоціюється з класичною романтикою. У меню — буйабес, дорадо, равлики та сезонні гастрономічні сети. До Дня святого Валентина тут діють спеціальні пропозиції, включно зі сніданком на двох із шампанським. Вечірня програма передбачає сет-меню з кількох курсів. Це ідеальне місце для освідчення у коханні.

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 23

Час роботи: 10:00–23:00

Італійська енотека з однією з найбільших винних карт у Києві. Тут представлено напої з різних регіонів Італії та світу. До вина пропонують брускети, пасту, піцу й ризото. Десерти на кшталт тірамісу завершують вечерю на солодкій ноті. Атмосфера флірту й гастрономічної насолоди робить це місце вдалим вибором для 14 лютого.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 82

Час роботи: 08:00–23:00

День святого Валентина 2026 у Києві — це можливість обрати формат святкування під власний настрій і характер ваших стосунків. Хтось віддасть перевагу концерту чи театру, інші оберуть романтичну вечерю в ресторані або неспішну прогулянку вечірнім містом. Столиця пропонує безліч варіантів — від гучних шоу до затишних локацій для двох. Головне — провести цей день разом, у комфортній атмосфері та з приємними емоціями. Саме такі моменти й роблять День закоханих по-справжньому особливим.

Раніше ми розповідали, куди піти на День святого Валентина у Львові 2026.