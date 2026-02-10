Цього тижня Рівне готується відзначати День закоханих у значно ширшому форматі, ніж традиційні вечері в ресторанах. Міські заклади культури підготували насичену програму для пар, компаній друзів і тих, хто поки перебуває у пошуку нових знайомств.

У центрі уваги — живе спілкування, чесні розмови про почуття, музика з ностальгійним настроєм і поезія, що апелює до особистих переживань. Такий підхід до святкування дедалі більше приваблює рівнян, які прагнуть емоційної глибини, а не лише формальних символів свята. День святого Валентина у Рівному поступово перетворюється на культурну подію міського масштабу. Де відсвяткувати День закоханих у Рівному, розповідає Преса України.

Вечір швидких побачень

Перші події стартують уже в п’ятницю, 13 лютого. У молодіжному просторі НОТА, що діє на базі Рівненська обласна бібліотека для молоді, відбудеться вечір швидких побачень, який організатори називають соціальним експериментом. Початок запланований на 15:00, а формат поєднує класичні знайомства з психологічними практиками та асоціативними вправами.

Зареєструватися можна за посиланням.

Концерт «Ти-космос»

Субота, 14 лютого, стане центральним днем святкової програми та поставить перед містянами вибір між музикою і театром. В Органний зал Рівненської філармонії о 17:00 відбудеться концертна програма «ТИ – КОСМОС», у якій тему кохання осмислюють як універсальний зв’язок, здатний долати будь-які відстані.

У програмі — українські хіти 60–80-х років, добре знайомі кільком поколінням слухачів. Живе виконання та ретро-настрій створять особливу атмосферу щирості й теплої ностальгії, яка органічно вписується у святковий вечір.

Ціни квитків: від 250 грн

Де купити: Concert.ua

Вистава «LOVE IS»

Майже одночасно, о 16:00, Рівненський академічний український музично-драматичний театр представить виставу «LOVE IS…». Це серія з чотирнадцяти окремих історій, у яких любов показана без прикрас і романтичних кліше. Постановка поєднує іронію, гумор і відвертість, демонструючи різні стани й етапи почуттів — від наївного захоплення до болісних розчарувань.

Ціни квитків: 150-400 грн

Де купити: Karabas

Святкова програма не завершиться разом із вихідними. Уже у вівторок, 17 лютого, бібліотека для молоді знову збере гостей на вечір любовної лірики. О 17:00 тут звучатимуть тексти у виконанні відомих українських поетів — Анатолія Кичинського, Лесі Мудрак та Андрія Пермякова. Камерний формат заходу розрахований на тих, хто цінує силу слова й особливу атмосферу живого читання.

Концерт VOLKANOV

Дата і час: 14 лютого о 18:00

Місце проведення: Рівненський Міський Палац Культури (вул. Червонія, 6)

Ціни квитків: 950 грн

Де купити: Kontramarka

Романтичні прогулянки містом

Окрім подій у залах, День святого Валентина у Рівному вдало підходить і для неспішних прогулянок містом. Пари традиційно обирають Парк імені Тараса Шевченка з його алеями та затишними лавками, де можна провести час у спокійній атмосфері. Ще одним популярним місцем залишається парк «Лебединка» біля річки Устя, який приваблює водними пейзажами та можливістю зробити пам’ятні фото. Центральна частина міста також підходить для вечірніх прогулянок, адже тут зосереджені кав’ярні та пішохідні зони. Такий формат святкування дозволяє поєднати рух, спілкування й відчуття міського життя без поспіху.

Ресторани для романтичної вечері до Дня закоханих

Після прогулянки багато хто планує продовжити вечір за романтичною вечерею. У Рівному працює чимало закладів, які традиційно обирають для побачень і святкових зустрічей. Серед них є як класичні ресторани з вишуканим меню, так і більш камерні місця з затишною атмосферою. Перед вибором варто врахувати формат закладу, кухню та розташування, аби вечір був комфортним і відповідав настрою пари.

Melange — ресторан із вишуканою подачею страв і спокійною атмосферою для особливих подій.

— ресторан із вишуканою подачею страв і спокійною атмосферою для особливих подій. Kinza — популярний заклад із сучасним меню та теплим інтер’єром.

— популярний заклад із сучасним меню та теплим інтер’єром. Gusto — ресторан у центрі міста, який часто обирають для святкових вечерь.

— ресторан у центрі міста, який часто обирають для святкових вечерь. La Riva — італійська кухня та затишний формат для побачень.

— італійська кухня та затишний формат для побачень. Casa Nuova — місце для тих, хто цінує класичну атмосферу і неквапливу вечерю.

Рівне вкотре доводить, що День закоханих у місті — це не лише про романтичні символи, а й про культуру, діалог і спільні враження.

Місто поєднує культурні події, можливості для живого спілкування, затишні прогулянки та різноманітні заклади для романтичної вечері. Кожен може обрати формат, що відповідає власному настрою — від активної участі у заходах до спокійного вечора удвох. Саме ця різноманітність робить свято особливим і доступним для різних пар та компаній. Рівне вкотре підтверджує, що атмосфера кохання може бути багатогранною і щирою.

