Справу народного депутата Анатолій Гунько правоохоронці називають однією з найбільш показових антикорупційних справ проти чинних парламентарів за останні роки. Як пояснює Преса України, ця справа одразу набула широкого резонансу, оскільки продемонструвала готовність антикорупційних органів притягувати до відповідальності навіть представників законодавчої влади.

Хто такий Анатолій Гунько

Анатолій Григорович Гунько — український політик, народний депутат України IX скликання з 2020 року, обраний на 208 окрузі Чернігівської області. Він здобув мандат під час довиборів до Верховної Ради, балотуючись як кандидат від партії «Слуга народу». У парламенті Гунько працював у комітеті з правової політики та контролював роботу тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів корупції на державних підприємствах.

До політичної кар’єри він мав досвід як громадський діяч: очолював організацію «Правозащита плюс», був головою благодійного фонду та директором приватної компанії у будівельному секторі.

Гунько народився в селі Сальне Ніжинського району Чернігівської області та має вищу освіту. На виборах 2019 року він вже намагався пройти до парламенту, але зайняв третє місце на 209 окрузі.

Підозра та затримання у справі про хабар

Правоохоронні органи затримали Гунька 8 серпня 2023 року в рамках розслідування масштабної корупційної схеми, пов’язаної з вирішенням питань щодо земельних ділянок, що належать Національній академії аграрних наук України. За версією слідства, депутат нібито вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 85 000 доларів США за сприяння у наданні земельних ділянок певному підприємцю.

Наступного дня після затримання суд обрав для Гунька запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, що стало одним із перших випадків, коли народний депутат потрапив під арешт у такій справі.

Судові рішення та подальший розвиток

Через кілька місяців після арешту 18 жовтня 2023 року Гунько вийшов із СІЗО під заставу — суд визначив суму застави у 10 мільйонів гривень, яку він сплатив, що дозволило йому повернутися до парламентських засідань.

Після початку кримінального провадження фракція «Слуга народу» виключила його зі свого складу 10 серпня 2023 року.

9 лютого 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд апеляційних скарг і оголосила новий вирок, який набрав законної сили. Після оголошення рішення суду депутата безпосередньо в залі суду взяли під варту та відправили до в’язниці для відбування покарання, що автоматично призвело до втрати ним депутатського мандата.

Суд частково змінив первісний вирок першої інстанції, перекваліфікувавши дії Гунька та призначивши йому чотири роки позбавлення волі за зловживання впливом у корупційних діяннях, пов’язаних із вимаганням хабаря за сприяння у розпорядженні державними землями.

Варто зазначити, що окрім цієї справи зі звинуваченням у хабарництві, у минулому Гунька також підозрювали в причетності до присвоєння державної землі, проте тоді провадження закрили через недостатність доказів.

Значення справи для антикорупційної практики

Затримання та арешт Анатолія Гунька стали резонансними подіями, оскільки він — один із небагатьох діючих народних депутатів, яких тримали під вартою саме за підозрою у серйозному злочині, пов’язаному зі зловживанням владою. Це сигналізує про активізацію роботи антикорупційних органів України в частині протидії корупції серед високопосадовців.

Справу Гунька продовжують розглядати в судовому порядку, включно зі стадією апеляційного оскарження — остаточні рішення щодо запобіжного заходу та вироку ще не набули статусу остаточних.

