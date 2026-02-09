Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2026» у Відні представить українська співачка LELÉKA з піснею «Ridnym» (Рідним). Вона перемогла у фіналі Нацвідбору 7 лютого 2026 року, отримавши максимальні 10 балів як від журі, так і від глядачів.

LELÉKA — це сценічне ім’я артистки, справжнє ім’я якої Вікторія Лелека (Viktoriia Leleka). Вона є українською співачкою, композиторкою, аранжувальницею та кінокомпозиторкою, що поєднує в своїй творчості різні музичні жанри — від джазу та етно-елементів до арт-попу та електроніки. Преса України розповідає, що відомо про співачку та її участь в Нацвідборі на Євробачення-2026.

Раннє життя і освіта

Вікторія народилася 10 листопада 1990 року в місті Першотравенськ (нині Шахтарське) на Дніпровщині. У молодості вона прагнула займатися музикою, однак спершу обрала театральну освіту. Після школи вона вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, де здобула освіту у сфері виконавських мистецтв та акторської майстерності. Під час навчання працювала акторкою в Молодому театрі, що допомогло їй розвинути сценічну присутність і майстерність.

Пізніше Лелека вирішила розвивати музичну кар’єру і переїхала до Німеччини. Там вона здобула ступінь бакалавра з джазового вокалу та ступінь магістра з композиції у вищих музичних навчальних закладах, включно з консерваторією в Дрездені. Саме цей іноземний досвід значно вплинув на її творчий стиль, в якому поєднуються традиційні українські мотиви з сучасними музичними формами.

Музичний проект і кар’єра

У 2016 році в Берліні Лелека заснувала музичний гурт Leléka, де виступає як вокалістка та авторка. Гурт працює на стику українського фольклору та джазу, що дозволило йому здобути популярність не лише серед української діаспори, а й на європейській сцені.

Окрім гурту, Вікторія активно працює над сольними проектами, зокрема під псевдо Donba₴grl, де експериментує з арт-попом і електронною музикою. Її творчість виходить за рамки лише сценічних виступів: Лелека також пише музику для кіно і серіалів, зокрема для українських телевізійних проєктів.

Пісня «Ridnym» і перемога на Нацвідборі

Пісня, з якою LELÉKA представить Україну, називається «Ridnym». Ідея треку зʼявилась на початку 2022 року в Берліні серед масових протестів проти російської агресії — композиція розповідає про внутрішні зміни, прийняття страху та рух уперед у складні часи.

На Національному відборі LELÉKA здобула максимальні оцінки як від жюрі, так і від публіки, що стало однозначним сигналом про її сильний виступ і підтримку широких аудиторій. Її номер вирізнявся стриманою, але емоційно насиченою подачею, в якій голос і музична композиція відігравали головну роль.

Значення для України на «Євробаченні-2026»

LELÉKA виступить від України на 70-му пісенному конкурсі «Євробачення», що пройде у травні 2026 року в австрійському місті Відень. Україна виступить у другому півфіналі конкурсу, і очікується, що її участь буде серед яскравих і емоційно сильних номерів цього року.

Представництво України цим роком підкреслює поєднання сучасної музичної творчості з глибоким культурним та емоційним змістом, що для багатьох глядачів є важливим в контексті національної ідентичності та підтримки українського мистецтва на світовій сцені.

