Музичний лейбл Jerry Hail працює над гучним поверненням артистки, яка у свій час була однією з найяскравіших зірок сцени. Після тривалої паузи в кар’єрі виконавиця знову готова заявити про себе, представивши слухачам новий матеріал і сучасне творче бачення. Ім’я співачки наразі не розкривається, однак у професійних колах вже говорять про майбутній резонанс, адже мова йде про артистку, добре знайому аудиторії початку 2000-х років. Про це повідомляє Преса України з посиланням на СтопКор.

Про роботу над цим проєктом розповіла сама Jerry Hail, зазначивши, що повернення готується у тісній співпраці з лейблом. За її словами, команда взялася за камбек виконавиці, яка довгий час була відсутня в українському шоу-бізнесі, але досі залишається впізнаваною для широкої публіки. Артистка підкреслила, що робота над новим матеріалом уже вийшла на фінішну пряму.

«Я зараз написала для неї пісню. Ми з лейблом будемо її повертати. Її дуже давно не було на ринку».

Jerry Hail зізналася, що нова композиція викликає в неї особливі емоції та асоціації. За її словами, трек має атмосферу, яка переносить у минулі роки, але при цьому звучить актуально для сучасного слухача. Саме на поєднання ностальгії та нового звучання команда робить основну ставку.

«Це так не скромно, але вона мене повертає в якесь дитинство».

Наразі пісня повністю готова, а лейбл зосередився на підготовці релізу та подальшої промокампанії. У команді не приховують, що хочуть зробити повернення максимально помітним, аби камбек артистки став однією з ключових музичних подій сезону. За словами Jerry Hail, чекати залишилося зовсім недовго.

«Навесні. Коли зійдуть сніги».

Таким чином, уже найближчими місяцями слухачі знову зможуть почути голос виконавиці, яка тривалий час перебувала поза публічним простором. Хоча ім’я співачки поки що тримають у таємниці, інтерес до проєкту стрімко зростає. У музичній індустрії очікують, що це повернення стане помітною подією та викличе хвилю ностальгії серед фанатів, які пам’ятають її пік популярності.

