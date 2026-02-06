Фінал Національного відбору на «Євробачення-2026» відбудеться вже завтра, 7 лютого, та стане однією з головних музичних подій сезону. Вирішальне шоу пройде у прямому ефірі з Києва, де десять фіналістів змагатимуться за право представити Україну на міжнародному конкурсі. Саме під час фіналу глядачі зможуть долучитися до голосування та вплинути на остаточний результат.

Переможця визначать за підсумками оцінок журі та підтримки аудиторії. Тому завтрашній вечір стане ключовим як для учасників, так і для всіх шанувальників «Євробачення» в Україні. Преса України розповідає, як проголосувати за улюбленого виконавця.

Як формується результат голосування

Фінальний підсумок Нацвідбору складається з двох частин — оцінок журі та результатів глядацького голосування. Кожен із цих компонентів становить половину загального балу. Такий підхід дозволяє поєднати професійну оцінку виступів із думкою широкої аудиторії. У результаті перемагає учасник, який зумів переконати як експертів, так і телеглядачів.

Голосування глядачів проводиться виключно у визначений проміжок часу. Початок і завершення процесу оголошуються ведучими безпосередньо під час прямого ефіру фіналу. Голоси, надіслані поза межами цього часу, не зараховуються, тому важливо уважно стежити за трансляцією.

Голосування через застосунок «Дія»

Один із найзручніших способів підтримати улюбленого виконавця — скористатися мобільним застосунком «Дія». Онлайн-опитування доступне для всіх користувачів, яким виповнилося 14 років. Це робить голосування максимально доступним для молодої аудиторії, яка активно стежить за Нацвідбором.

Щоб проголосувати, необхідно зайти в застосунок, перейти до розділу «Сервіси», далі обрати пункт «Опитування» та знайти голосування за фіналістів Нацвідбору. Користувач може віддати голос лише за одного з десяти учасників фіналу. Після підтвердження вибору голос автоматично зараховується в системі.

Голосування за допомогою SMS

Другий спосіб голосування передбачає використання мобільного телефону та SMS-повідомлень. Абонентам усіх мобільних операторів необхідно надіслати SMS на короткий номер 7576. У тексті повідомлення слід вказати цифру від 1 до 10 — залежно від порядкового номера фіналіста.

З одного телефонного номера зараховується лише один голос за одного учасника. Це правило діє для забезпечення чесності та рівних умов для всіх конкурсантів. Повторні повідомлення з одного номера не впливають на результат голосування.

Перед тим як обрати спосіб участі, варто звернути увагу на основні особливості голосування:

голосувати можна лише під час офіційно оголошеного періоду;

дозволено підтримати тільки одного фіналіста;

голосування через «Дію» та SMS мають однакову вагу;

результати формуються автоматично після завершення ефіру.

Глядацьке голосування є важливою складовою Національного відбору, адже саме активність аудиторії може кардинально змінити підсумкову таблицю. Участь у голосуванні дозволяє не лише підтримати улюбленого артиста, а й безпосередньо вплинути на те, хто представить Україну на «Євробаченні-2026».

