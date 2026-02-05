В Україні вже найближчими днями відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2026. За його підсумками стане відомо ім’я артиста або гурту, який представить країну на міжнародному пісенному конкурсі у травні у Відні.

Подія традиційно привертає велику увагу глядачів, адже Нацвідбір давно перетворився на самостійне музичне шоу з високими рейтингами. Фінал об’єднає телевізійну, онлайн- та радіоаудиторію по всій країні. Організатори обіцяють зручний доступ до трансляції навіть за складних умов. Про це повідомляє Преса України.

Фінальний концерт Національного відбору запланований на суботу, 7 лютого. У цей день трансляція розпочнеться з передшоу о 18:00, у якому ведуча відеоблогу «Євробачення Україна» Анна Тульєва представить фіналістів і розповість про їхній шлях до сцени. Глядачам покажуть закулісні моменти, підготовку номерів та репетиції, а також пояснять, чому Нацвідбір має особливе значення для України саме зараз.

Уже о 19:00 стартує основна частина шоу — фінал, який проведуть Леся Нікітюк та незмінний коментатор конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко. Саме під час фіналу відбудуться виступи всіх учасників і голосування.

Стежити за фіналом Нацвідбору можна одразу на кількох платформах. Трансляція буде доступна по телебаченню, в інтернеті та на радіо, що дозволить не пропустити подію навіть у разі перебоїв з електропостачанням. Перегляд організовано так, щоб глядачі могли обрати найзручніший для себе формат, залежно від можливостей зв’язку та доступу до мережі.

Основні платформи трансляції фіналу Нацвідбору:

телеканал Суспільне Культура ;

; YouTube-канал «Євробачення Україна» з україномовною та англомовною версіями;

офіційні сайти «Суспільне Культура» та «Євробачення в Україні»;

«Радіо Промінь» із коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка;

мобільний застосунок Дія.

Крім того, мовник публікуватиме короткі відео та фрагменти виступів у соціальних мережах і месенджерах, адаптовані для перегляду за різної якості інтернету. Традиційно всі україномовні відеотрансляції супроводжуватимуться перекладом жестовою мовою, що робить шоу доступним для ширшої аудиторії.

У фіналі Нацвідбору виступлять десять учасників, відібраних за результатами попередніх етапів і жеребкування:

Valeriya Force – “Open Our Hearts” Molodi – “Legends” Monokate – “Тyt” The Elliens – “Crawling Whispers” LAUD – “Lightkeeper” LELÉKA – “Ridnym” Mr. Vel – “Do or Done” KHAYAT – “Герци” Jerry Heil – “Catharticus (Prayer)” “ЩукаРиба” – “Моя земля”.

Саме вони змагатимуться за право представляти Україну на міжнародній сцені. Порядок виступів уже визначений, а кожен номер має власну концепцію та музичний стиль. Серед фіналістів — як добре відомі виконавці, так і нові імена, які лише починають свій шлях до широкої популярності.

Нагадаємо, що ювілейний, 70-й пісенний конкурс Євробачення у 2026 році прийматиме Австрія. Півфінали відбудуться 12 і 14 травня, а гранд-фінал запланований на 16 травня. Головною концертною локацією стане Wiener Stadthalle, найбільша арена країни, яка вже неодноразово приймала масштабні міжнародні події.

