Отримання довідок ОК-5 і ОК-7 через Дію сьогодні — це повністю цифровий процес, який заощаджує час і мінімізує необхідність візитів до установ. У цій статті Преса України розповідає, які документи вам знадобляться, які кроки треба виконати в додатку або на порталі Дія, а також поділимося порадами для успішного оформлення.

Що таке довідка ОК-5 та ОК-7

Довідка ОК-5 — це документ про доходи фізичної особи, який підтверджує розмір отриманих доходів та утримань. Вона потрібна для підтвердження фінансового стану при отриманні кредитів, соціальних виплат, оренди житла та інших ситуаціях.

Довідка ОК-7 — це довідка про розмір пенсії, інвалідності чи інших соціальних виплат, що використовуються при оформленні пільг або державних програм.

Що потрібно мати перед оформленням довідки

Перед тим як почати оформлення через Дію, переконайтеся, що у вас є все необхідне:

активний обліковий запис у Дії (через BankID, MobileID або електронний підпис);

доступ до інтернету з надійним з’єднанням;

актуальні дані про ваше місце проживання та реєстрацію;

документи, що підтверджують вашу особу.

Якщо ви оформляєте довідку для підприємницької діяльності або соціальних програм, можуть знадобитися додаткові дані про доходи чи виплати за певний період.

Покрокова інструкція: як замовити довідку ОК-5 через Дію

Увійдіть до Дії. Відкрийте мобільний застосунок або портал diia.gov.ua та авторизуйтесь через обраний спосіб (BankID, електронний підпис). Знайдіть послугу “Довідки”. У меню оберіть розділ “Послуги”, потім “Довідки” і далі — “Довідка ОК-5 про доходи”. Заповніть заявку. Перевірте автоматично підставлені дані, оберіть період (наприклад, останній рік) та додайте уточнення, якщо потрібно. Підтвердьте обробку даних. Натисніть «Підтвердити» для відправлення запиту до відповідних державних органів. Отримайте довідку. Після обробки (зазвичай кілька хвилин) документ з’явиться у вашому кабінеті Дії у форматі PDF. Ви можете зберегти його або одразу надати за потреби.

Процес оформлення максимально автоматизований, і документ формується на основі даних податкових органів.

Як оформити довідку ОК-7 у Дії

ОК-7 може знадобитися особам, які отримують пенсії чи інші соціальні виплати. Послідовність схожа на ОК-5:

Авторизація в Дії. Вибір розділу “Соцвиплати та пенсії” або “Довідки”. Оберіть ОК-7 та вкажіть період, за який потрібні дані. Підтвердіть згоду на обробку даних. Зачекайте на формування довідки та завантажте її.

Поради та типові проблеми при оформленні довідок

Перед відправленням запиту варто звернути увагу на кілька важливих моментів:

Переконайтесь, що у вашому профілі в Дії коректні персональні дані, інакше система може відмовити у видачі довідки.

Якщо у вас змінювалася прізвище або місце реєстрації, додайте відповідні документи у ваш профіль.

При виникненні повідомлень про помилки зверніться до техпідтримки Дії або до ЦНАП — вони можуть допомогти з уточненням даних.

Порівняння довідок ОК-5 і ОК-7

Параметр Довідка ОК-5 Довідка ОК-7 Що підтверджує Доходи фізичної особи Розмір пенсійних/соціальних виплат Де використовується Банки, соціальні виплати, оренда, суди Соціальні програми, пільги, державні органи Термін дії Зазвичай 30–90 днів (залежить від вимоги) Зазвичай 30–90 днів (залежить від вимоги) Спосіб отримання через Дію Автоматично через портал/застосунок Автоматично через портал/застосунок

Часті запитання щодо довідок у Дії

Чи можуть ці документи мати юридичну силу?

Так, вони є офіційними цифровими документами, які визнаються державними установами та банками. Якщо орган вимагає довідку з мокрою печаткою, уточніть це до подавання запиту.

Також при переході між застосунком і порталом Дія інтерфейс може відрізнятися, але логіка оформлення залишається такою самою: знайти потрібний документ, заповнити заявку, підтвердити й отримати результат.

Отримання довідок швидко і без зайвих клопотів

Оформлення довідок ОК-5 та ОК-7 через Дію значно спрощує бюрократичні процедури. За допомогою простого інтерфейсу, автоматичної обробки даних та можливості завантажити документ відразу у форматі PDF, ви економите час і можете використовувати довідки у потрібних ситуаціях без зайвих візитів до установ. Рекомендується заздалегідь перевіряти точність ваших даних у профілі Дії, щоб уникнути відмов у видачі довідок.

