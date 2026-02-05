В умовах діджиталізації багато енергопостачальників в Україні перейшли на цифрові способи прийому показників, і Viber став одним із найпопулярніших каналів. У цьому матеріалі Преса України розповідає про актуальні вимоги, кроки подачі показників, важливі поради та відповіді на найчастіші питання.

Щоб коректно подати показники світла, важливо знати не лише номер особового рахунку, а й правила написання повідомлення. У більшості компаній форма проста, однак невірні дані можуть призвести до помилок у нарахуванні.

Як працює подача показників через Viber

Багато енергопостачальних компаній України працюють із офіційними Viber-ботами. Через них можна не лише передати показники, а й отримати інформацію про платіж, попередні показники та графік нарахувань. Така форма взаємодії доступна як на смартфонах Android, так і iOS.

Перед тим як надсилати показники, переконайтеся, що Ваш Viber оновлений до останньої версії, та що Ви підключені до інтернету. Якщо підключення повільне або нестабільне, повідомлення може не надійти або бути оброблене невірно.

Введення своїх даних: що знадобиться

Передача даних починається з того, що Ви маєте підготувати необхідну інформацію. Як правило, це:

особовий рахунок або код клієнта;

адреса, де встановлено лічильник;

актуальні показники електролічильника;

в разі потреби — фото лічильника.

Ці дані необхідно ввести відповідно до формату, встановленого Вашою енергокомпанією. Часто формат виглядає так: “Рахунок: XXXXXX Показник: YYYY”. Деякі боти автоматично розпізнають фото з цифрами, але це залежить від технічних можливостей конкретного сервісу.

Покрокова інструкція передачі показників

Нижче наведено загальні кроки дій, які практично однакові для більшості постачальників:

Знайдіть офіційного бота компанії в Viber. Це можна зробити через пошук у застосунку або через сайт постачальника. Підпишіться на чат-бота та збережіть його як контакт для подальшої комунікації. Введіть команду для передачі показників. Частіше це команда на кшталт Передати показники або натисніть відповідну кнопку меню. Введіть дані: особовий рахунок, показник, інші вимоги. Перевірте інформацію перед надсиланням. Помилки в цифрах можуть призвести до некоректних нарахувань. Підтвердіть надсилання. Після цього чат-бот повинен підтвердити прийняття даних.

Цей процес займає зазвичай мінімум часу, але уважність при введенні даних — ключова складова правильності нарахувань.

Як правильно подати показники світла через Viber: детальна інструкція для споживачів

Часті помилки при подачі показників

Багато користувачів стикаються з типових проблемами під час відправлення показників. Найважливіші з них:

введення неповних або неправильних даних ;

; відправлення фото низької якості , де невидимі цифри;

, де невидимі цифри; пропуск пробілів або невірне форматування;

використання старої версії Viber.

Щоб уникнути таких проблем, перевіряйте дані двічі перед відправленням і переконайтеся, що зображення чітке.

Переваги подачі показників через Viber

Використання Viber для передачі показників має кілька переваг:

Швидкість — дані можуть бути надіслані у будь-який час без черг та очікування.

— дані можуть бути надіслані у будь-який час без черг та очікування. Автоматизація — чат-бот миттєво обробляє інформацію та підтверджує отримання.

— чат-бот миттєво обробляє інформацію та підтверджує отримання. Документація — всі повідомлення зберігаються в чаті для подальшого перегляду.

Це зручно для споживача і зменшує навантаження на контакт-центри компаній.

Актуальність і безпека

Системи електронної передачі показників постійно оновлюються. Переконайтеся, що Ви використовуєте офіційний канал компанії. Не передавайте свої дані невідомим контактам. Краще звернутися на сайт постачальника та знайти там посилання на офіційний Viber-бот.

Якщо Ваш постачальник ще не має Viber-бота, можливо, є інші електронні способи подачі — через веб-кабінет чи мобільний додаток.

