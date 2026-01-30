Подача показників лічильника вчасно напряму впливає на те, чи нарахують вам оплату за фактичне споживання, а не за середніми значеннями. Застосунок «КУБ» від Нафтогазу створений саме для того, щоб передавати дані швидко зі смартфона та без зайвих помилок. Він також допомагає тримати під контролем баланс, історію оплат і споживання в одному місці. Найзручніше те, що цифри можна не вводити вручну — їх дозволяють зчитати камерою. Преса України ділиться покроковою інструкцією, як це зробити правильно.

Коли подавати показники і чому це важливо

Показники газового лічильника варто передавати щомісяця не пізніше 5 числа включно, щоб розрахунки у платіжці були коректними. У багатьох онлайн-сервісах прийом даних відкривається ще з 28 числа попереднього місяця, тож ви можете подати показники заздалегідь і не тримати це в голові. Якщо пропустити період подачі, нарахування можуть піти за середнім споживанням, і тоді суми в рахунках виглядатимуть «дивно». Особливо помітно це взимку, коли різниця між реальним та середнім споживанням часто суттєва. Один короткий ритуал раз на місяць економить і гроші, і нерви.

Що підготувати перед тим, як відкривати «КУБ»

Перед стартом переконайтеся, що у вас є доступ до смартфона з камерою та стабільним інтернетом, адже сканування показників працює саме через камеру. Також підготуйте дані, які найчастіше потрібні для прив’язки послуг: особовий рахунок і, за потреби, ЕІС-код об’єкта газопостачання.

ЕІС-код — це 16 символів (латинські літери та цифри), його можна знайти в договорі, рахунках або в кабінеті поточного постачальника. Якщо ви ведете кілька адрес (наприклад, квартира та дім батьків), одразу випишіть дані для кожного лічильника. Чим краще підготовка, тим менше шансів «зависнути» на реєстрації в найневдаліший момент.

Як швидко знайти ЕІС-код і номер особового рахунку

Якщо ви не впевнені, де взяти номер особового рахунку, найнадійніший шлях — перевірити його через офіційні підказки Нафтогазу. На спеціальній сторінці пошуку рахунку зазвичай достатньо ввести ЕІС-код, і система підтягне потрібний номер. ЕІС-код, своєю чергою, часто вказаний у рахунках за розподіл або постачання газу, а також у договорі чи кабінеті попереднього постачальника.

Якщо у вас під рукою лише паперова платіжка, уважно перегляньте блок з даними споживача — там часто є ідентифікатори. Не соромтеся витратити 2 хвилини на перевірку номера — це дешевше, ніж потім виправляти помилки в нарахуваннях.

Реєстрація в застосунку «КУБ» і додавання рахунку

Після встановлення застосунку відкрийте «КУБ» і пройдіть стандартну авторизацію, яку пропонує сервіс. Далі перейдіть у профіль і додайте особовий рахунок, щоб застосунок «розумів», куди саме передавати показники та які платіжки показувати.

Якщо у вас кілька адрес, ви можете додати кілька особових рахунків в одному профілі та перемикатися між ними. Зазвичай на цьому етапі потрібно уважно перевірити цифри, бо одна зайва «0» зробить рахунок чужим або «не знайденим». Після прив’язки рахунку подальші дії займають буквально хвилину.

Як подати показники за газ через «КУБ» від Нафтогазу

Покроково: як передати показники через «КУБ» без помилок

Зверніть увагу: у «КУБ» показники можна подавати вручну або скануванням камерою, і другий варіант часто зменшує ризик описок. Після відправлення бажано переконатися, що з’явилося підтвердження прийняття даних, а значення збереглося в історії. Сканування — це не «магія», але це зручно, особливо коли табло лічильника погано читається.

Крок 1 — Відкрийте «КУБ» і виберіть потрібний особовий рахунок, якщо їх кілька.

Крок 2 — Перейдіть у розділ передачі показників і підготуйте лічильник: протріть табло, увімкніть світло або ліхтарик.

Крок 3 — Оберіть спосіб внесення: сканування камерою або ручне введення цифр з табло.

або цифр з табло. Крок 4 — Якщо скануєте, наведіть камеру так, щоб цифри були чіткі та без відблисків, і дочекайтеся зчитування.

Крок 5 — Перевірте розпізнане/введене значення та натисніть кнопку відправлення, щоб дані пішли за вашим рахунком.

Крок 6 — Переконайтеся, що показники прийняті (повідомленням у застосунку або записом в історії), і збережіть результат для себе.

Швидка перевірка: що саме вводити, щоб рахунок був коректним

Навіть коли застосунок підказує кроки, користувачі найчастіше помиляються не в «натиснути кнопку», а в дрібних деталях — наприклад, плутають рахунок, вводять не ті цифри або поспішають і не звіряють результат. Тому корисно мати простий чек-лист у вигляді таблиці, який швидко нагадує, що і де перевірити. Особливо це доречно, якщо у вас кілька адрес або лічильників, і ви робите все «на автоматі».

Також пам’ятайте: якщо ви подаєте показники в останній день, інтернет або застосунок можуть працювати повільніше через навантаження. Дві перевірки перед «Надіслати» — це найкраща страховка від зайвих перерахунків.

Що перевірити Де подивитися Навіщо це потрібно Особовий рахунок У профілі «КУБ» або на платіжці Щоб показники пішли саме за вашою адресою ЕІС-код (за потреби) У договорі/рахунках/кабінеті постачальника Допомагає швидко знайти або підтвердити дані Самі цифри з лічильника На табло лічильника Уникнути описок і «стрибків» у споживанні Період подачі Календар (до 5 числа включно) Щоб нарахували за фактом, а не за середнім

Корисні дрібниці для стабільної подачі щомісяця

Щоб процес став зовсім безстресовим, увімкніть нагадування в застосунку та виберіть день, коли вам зручно робити це регулярно. Якщо лічильник стоїть у темному місці, тримайте біля нього маленький ліхтарик або користуйтеся спалахом смартфона — так сканування працює стабільніше.

Коли ви додаєте кілька рахунків, підпишіть їх зрозуміло для себе (наприклад, «Дім», «Батьки», «Дача»), щоб не переплутати при відправленні. Якщо застосунок показує «рахунок не знайдено», найчастіше причина у помилці в цифрі або в тому, що ви вводите не той ідентифікатор, тож краще повернутися до джерела й звірити дані. Секрет регулярності простий: зробіть подачу показників такою ж звичкою, як перевірка повідомлень у телефоні.

