Акція «Цінотижики» від Сільпо — це щотижнева добірка найвигідніших пропозицій на продукти харчування та необхідні товари, що діє в усіх супермаркетах мережі по всій Україні та на сайті silpo.ua у мобільному застосунку.

Пропозиції оновлюються щочетверга, тому в період з 5 по 11 лютого 2026 року покупці можуть знайти популярні позиції зі значними знижками порівняно зі звичайними цінами. В акції беруть участь як продукти харчування, так і товари для дому — від бакалії та молочних продуктів до побутових речей, пише Преса України.

Цінотижики — це зручний спосіб заощадити під час щотижневих покупок. Знижки відображаються як на цінниках у самому магазині, так і в онлайн-версії акційних пропозицій. Перелік товарів може відрізнятися залежно від конкретного супермаркету та наявності на складі, тому перед візитом варто перевірити пропозиції у вашому місті на сайті чи в застосунку. У багатьох акційних позиціях знижки сягають понад 40–50 % від базової вартості товарів.

Акційні товари тижня 5-11 лютого

Знижки доступні по всій Україні в магазинах Сільпо, а також в онлайн-версії та мобільному застосунку — це дозволяє планувати покупки з вигодою. Перед візитом у конкретний магазин рекомендується перевірити наявність та актуальну ціну у вашому місті на сайті silpo.ua або в застосунку, оскільки асортимент і ціни можуть відрізнятися залежно від локації.

Капуста морська «Ніжин» з морквою та селерою, 100 г – ~16,90 грн (знижка ~-35 %).

з морквою та селерою, 100 г – ~16,90 грн (знижка ~-35 %). Оселедець Norven по-скандинавськи, філе в олії, 300 г – ~87,99 грн (знижка ~-37 %).

по-скандинавськи, філе в олії, 300 г – ~87,99 грн (знижка ~-37 %). Пряники Київхліб з апельсиновою начинкою, 360 г – ~29,99 грн (знижка ~-58 %).

з апельсиновою начинкою, 360 г – ~29,99 грн (знижка ~-58 %). Коктейль морський Премія ® у росолі, 180 г – ~79,99 грн (знижка ~-28 %).

® у росолі, 180 г – ~79,99 грн (знижка ~-28 %). Креветки Премія ® у росолі, 180 г – ~139 грн (знижка ~-27 %).

® у росолі, 180 г – ~139 грн (знижка ~-27 %). Сир Premia Гауда 48 % , 100 г – ~53,90 грн (акційна ціна за позиціями сайту).

, 100 г – ~53,90 грн (акційна ціна за позиціями сайту). Круасан Premia з шоколад-фундуком, 65 г – ~19,99 грн (знижка ~-24 %).

з шоколад-фундуком, 65 г – ~19,99 грн (знижка ~-24 %). Йогурт Молокія полуниця 1,4 %, 770 г – ~54,90 грн (знижка ~-30 %).

полуниця 1,4 %, 770 г – ~54,90 грн (знижка ~-30 %). Йогурт Молокія з наповнювачем чорниця-лаванда, 770 г – ~54,90 грн (знижка ~-30 %).

з наповнювачем чорниця-лаванда, 770 г – ~54,90 грн (знижка ~-30 %). Тістечко «Наполеон» Від тьоті Соні , 100 г – ~35,93 грн (знижка ~-25 %).

, 100 г – ~35,93 грн (знижка ~-25 %). Чай трав’яний Hello Tea зелена м’ята, 20*2 г – ~54,99 грн (знижка ~-52 %).

зелена м’ята, 20*2 г – ~54,99 грн (знижка ~-52 %). Оселедець Zigmas Mates філе слабосолоне без олії, 190 г – ~96,33 грн (акційна ціна при купівлі від 3 шт).

філе слабосолоне без олії, 190 г – ~96,33 грн (акційна ціна при купівлі від 3 шт). Молоко згущене Первомайський МКК Іриска варене н/ж, 470 г – ~79,90 грн (акційна ціна від 2).

варене н/ж, 470 г – ~79,90 грн (акційна ціна від 2). Індичі стріпси нарізні, 100 г – ~39,46 грн (знижка ~-11 %).

Курячий фарш із філе з салом, 100 г – ~19,19 грн (знижка ~-10 %).

Смузі Feels good (яблуко, ананас, селерою та шпинатом), 250 мл – ~69,69 грн (знижка ~-18 %).

Інші товари, які можуть бути зі знижками

Ось перелік додаткових різноманітних продуктів і товарів, що часто беруть участь в акційних пропозиціях «Сільпо»:

різні види консервованих овочів та фруктів (кукурудза, горошок тощо);

оливки та рибні консерви;

шоколадні пасти та джеми;

бакалійні продукти і крупи;

приправи та спеції;

побутові товари, наприклад, паперові рушники або серветки;

Примітка: перелік може змінюватися залежно від конкретного супермаркету та наявності на складі. Завжди перевіряйте актуальну інформацію на сайті silpo.ua або в застосунку перед покупкою.

Акція «Цінотижики» діє в усіх супермаркетах Сільпо в Україні, включно з Києвом, Львовом, Харковом, Одесою, Дніпром та іншими містами, протягом встановленого періоду — з 5 до 11 лютого 2026 року.

