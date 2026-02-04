У мережі магазинів «Близенько» з 5 по 11 лютого стартує нова акційна пропозиція, яка охоплює популярні продукти щоденного попиту. Як повідомляє Преса України, знижки сягають до 36% і поширюються на молочну продукцію, свіжі овочі та фрукти, а також готові салати.

Акція діє у всіх магазинах мережі та триватиме до завершення зазначеного періоду або до закінчення товарних запасів, що є стандартною умовою для таких пропозицій. Для покупців це можливість суттєво зекономити на базовому продуктовому кошику у першій половині лютого. Пропозиція вже доступна на полицях магазинів і не потребує додаткових купонів чи реєстрації.

Серед найпомітніших акційних позицій:

Йогурт ТМ «Данон» (чорниця, персик-диня), 800 г

– акційна ціна: 49,99 грн (було 77,99) – знижка 36%

Молоко ТМ «Молокія» «Казкове», 2,5%, 870 г

– акційна ціна: 39,99 грн (було 59,99) – знижка 33%

Салат (вітамінний коктейль), 125 г

– акційна ціна: 45,99 грн (було 65,99) – знижка 30%

Яблуко (сорт Фуджі), ціна за 1 кг

– акційна ціна: 34,99 грн (було 49,99) – знижка 30%

Сир ТМ «Рики» (Маасдам), 45%, 125 г

– акційна ціна: 49,99 грн (було 70,99) – знижка 30%

На що звернути увагу покупцям

Плануючи покупки в період акції, варто звертати увагу на терміни придатності молочної продукції та цілісність упаковки. Свіжі фрукти й салати бажано купувати з розрахунком на швидке споживання, що дозволить уникнути зайвих втрат. Також покупцям радять перевіряти наявність акційних цін безпосередньо в магазині, адже асортимент може дещо відрізнятися залежно від конкретної торгової точки.

Акційні пропозиції зазвичай користуються підвищеним попитом у перші дні, особливо у великих житлових районах. Саме тому ранній візит до магазину часто дає більше шансів придбати всі заплановані товари.

Як скористатися пропозицією з максимальною вигодою

Щоб отримати максимальну користь від акції в «Близенько», варто заздалегідь скласти список необхідних продуктів і орієнтуватися саме на акційні позиції. Поєднання знижок на молочні продукти, фрукти та готові салати дозволяє сформувати повноцінний продуктовий набір для кількох днів.

Акція триватиме до 11 лютого, тому покупці мають достатньо часу, щоб обрати зручний день для відвідування магазину. Такі пропозиції особливо актуальні для родин, які прагнуть контролювати щомісячні витрати та водночас купувати якісні продукти за доступними цінами.

