«Grand Theft Auto VI» залишається однією з найочікуваніших ігор сучасності, і тепер шанувальники отримали підтверджену дату виходу. За повідомленням авторитетного ігрового медіа «IGN», реліз GTA 6 запланований на 19 листопада 2025 року — і переносів більше не буде. Це означає, що після тривалого очікування фанати серії нарешті зможуть зануритися у світи, які Rockstar Games створює вже понад два десятиліття, повідомляє Преса України.

До цього моменту про гру було відомо лише уривки трейлерів і деякі витоки, але вже зараз проєкт називають потенційним претендентом на звання «Гра року». Навіть без повноцінного геймплею висока увага спільноти та критика підтверджує масштаб і амбіції Rockstar.

Rockstar раніше підтверджували, що сюжет GTA 6 розгортатиметься у вигаданому регіоні, натхненному Майамі 1980-х, і включатиме не лише одного, а кількох ігрових персонажів. Цей підхід нагадує структуру GTA 5, але з розширеною механікою та сучасною графікою, що відповідає потужності нового апаратного забезпечення.

Що відомо про сюжет і світ гри

Про сюжет GTA 6 наразі відомо небагато, але Rockstar підтверджували такі ключові моменти:

Гра повертається до великого відкритого світу , натхненного атмосферою південних штатів США.

, натхненного атмосферою південних штатів США. Історія побудована навколо двох головних героїв , що працюють як партнери у кримінальному світі.

, що працюють як партнери у кримінальному світі. Події охоплюють як міські райони , так і великі навколишні території з можливістю вільних подорожей.

, так і великі навколишні території з можливістю вільних подорожей. Є підтвердження про покращену взаємодію персонажів, NPC з поведінкою, що залежить від дій гравця.

Офіційний релізний трейлер також продемонстрував фрагменти екшну, швидкі машини, поліцію й вже знайомий гумор серії, що робить гру впізнаваною навіть у новому форматі.

Системні вимоги для ПК: що потрібно для запуску

Щоб гра працювала стабільно на комп’ютері, важливо знати мінімальні та рекомендовані системні вимоги, які зараз підтверджені джерелами близькими до розробників. Нижче наведені орієнтовні вимоги, які рекомендовані до релізу «Grand Theft Auto VI»:

Компонент Мінімальні вимоги Рекомендовані вимоги ОС Windows 10 64-bit Windows 10/11 64-bit Процесор Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-12700 K або AMD Ryzen 7 5800 X Оперативна пам’ять 16 GB 16-32 GB Відеокарта NVIDIA GTX 1070 / AMD RX 590 NVIDIA RTX 3070 / AMD RX 6700 XT Вільне місце на диску 120 GB 150 GB SSD DirectX 12 12

Ці вимоги можуть змінюватися до релізу, але вони дають реальне уявлення про конфігурацію ПК, на якій GTA 6 працюватиме на середніх і високих налаштуваннях.

Ключовим фактором для плавного геймплею стане SSD-накопичувач та потужна відеокарта нового покоління. Без сучасного GPU гра може працювати, але з помітними обмеженнями в графічній якості та частоті кадрів.

Де купити GTA 6 і яка буде ціна

Передзамовлення GTA 6 вже доступне на кількох платформах. Основні варіанти покупки включають:

Steam — цифрова версія для ПК.

— цифрова версія для ПК. Rockstar Games Launcher — офіційний магазин Rockstar.

— офіційний магазин Rockstar. PlayStation Store — для PS5.

— для PS5. Microsoft Store / Xbox Marketplace — для Xbox Series X|S.

Ціни можуть відрізнятися залежно від регіону та типу видання. Орієнтовна базова вартість фізичної або цифрової версії у США складає $69.99–$79.99, а в Україні очікувана роздрібна ціна — приблизно 1800–2200 грн за стандартну версію гри. Спеціальні видання з додатковим контентом можуть коштувати дорожче.

У багатьох магазинах доступне попереднє замовлення, що дозволяє отримати доступ до бонусного контенту або внутрішньоігрових предметів у день релізу.

Чого очікувати після виходу

Після релізу GTA 6 очікується підтримка у вигляді регулярних оновлень, виправлень багів та, можливо, повноцінної мультиплеєрної складової, що була однією з найбільш популярних частин GTA Online. Rockstar вже підтверджували плани щодо довготрималої підтримки проєкту в режимі онлайн.

Гра також може стати новим етапом для турнірів, стрімів і креативного контенту від спільноти. Нові механіки, розширені можливості кастомізації та сюжетні обміни зроблять GTA 6 ключовою подією в індустрії ігор цього року.

19 листопада 2025 року стане важливою датою для всіх геймерів, і вихід GTA 6 може стати однією з головних подій у світі відеоігор за останнє десятиліття.

Раніше ми розповідали про системні вимоги для гри в 007 First Light на ПК.