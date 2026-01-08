Розробники з IO Interactive оприлюднили системні вимоги для ПК-версії гри 007 First Light — першої гри про Джеймса Бонда за останнє десятиліття.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на портал Engadget.

Що потрібно для гри в 007 First Light

Для комфортної гри компанія рекомендує мати 32 ГБ оперативної пам’яті та 12 ГБ відеопам’яті. Зазвичай ці вимоги не були б проблемою, адже сучасні відеокарти NVIDIA мають більший обсяг пам’яті. Однак, з огляду на активний розвиток технологій штучного інтелекту, які споживають величезну кількість ресурсів, попит на нові відеокарти зростає.

Це призводить до підвищення їхніх цін, і за прогнозами, ціни будуть і далі зростати. Старіші моделі, такі як RTX 3070, вже не підходять для гри на максимальних налаштуваннях, оскільки мають лише 8 ГБ VRAM.

Також варто зазначити, що вартість звичайної оперативної пам’яті теж зросла, і для багатьох гравців досягти необхідних 32 ГБ стає фінансово складно. Іншими словами, щоб грати в 007 First Light на максимальних налаштуваннях, доведеться витратитися на нове обладнання.

Розробники рекомендують процесори Intel Core i5-13500 або AMD Ryzen 5 7600, а також вільне місце на диску обсягом 80 ГБ. Є чутки, що компанія NVIDIA планує випустити оновлену версію RTX 3060 2021 року, щоб задовольнити зростаючий попит, зумовлений вимогами ШІ. Ця відеокарта має достатньо VRAM для рекомендованих налаштувань гри.

Проте для більшості гравців доступним буде запуск гри на мінімальних налаштуваннях. Для цього достатньо відеокарти NVIDIA GTX 1660 або AMD RX 5700, а також процесора Intel Core i5-9500K або AMD Ryzen 5 3500. Крім того, знадобиться 16 ГБ оперативної пам’яті та 8 ГБ відеопам’яті.

Варто зазначити, що як мінімальні, так і рекомендовані системні вимоги вказані для гри при роздільній здатності 1080p. Про вимоги для гри в 4K компанія поки що не повідомляла, але, ймовірно, для цієї версії знадобиться ще більше відеопам’яті.

IO Interactive також оголосила про партнерство з NVIDIA: 007 First Light буде підтримувати технологію DLSS 3 з Multi Frame Generation, що покращить продуктивність гри та забезпечить ще глибше занурення в процес.

