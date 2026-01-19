У супермаркетах THRASH!ТРАШ! стартувала акція «Вітамінні тижні». Вона триває з 19 січня до 8 лютого 2026 року. У добірку потратили напої, фруктові перекуси та продукти, які найчастіше купують взимку.

В перші дні таких акцій найкраще «розлітаються» ходові смаки та найменші фасування, тому варто планувати покупки заздалегідь. Найпомітніша економія зазвичай виходить на товарах, які сім’я купує регулярно, а не «разово під настрій», пише Преса України.

Товари з акції та ціни

Товар Вага/об’єм Акційна ціна Стара ціна Знижка Батончик Eat Me (в асортименті) 40 г 16,90 грн 20,19 грн -16% Пюре Galicia (Фрут Ф’южин / Тропічний сплеш) 100 г 29,90 грн 41,59 грн -28% Напій «Моршинська» (2 смаки) слабогазований 1,5 л 22,00 грн 30,69 грн -28% Сік Jaffa томатний з морською сіллю 0,95 л 54,99 грн 94,59 грн -42% Мигдаль сушений 150 г 99,00 грн 129,00 грн -23% Манго натуральне сушене 150 г 78,99 грн 99,00 грн -20% Кульки Mr.Croco (в асортименті) 200 г 42,90 грн 59,99 грн -28% Чипси яблучні «Премія» (солодкі / з кислинкою) 40 г 44,99 грн 52,99 грн -15%

Як скористатися акцією

Щоб скористатися акцією «Вітамінні тижні» в THRASH!ТРАШ! максимально вигідно, спочатку перевірте період дії пропозиції та цінники саме у вашому магазині. Акція триває з 19 січня по 8 лютого, але інколи на рекламних матеріалах або на полицях можуть бути уточнення по датах чи по наявності конкретних смаків. Звертайте увагу, що частина товарів іде «в асортименті», тому в одному супермаркеті може бути один смак, а в іншому — інший. Перед тим як брати кілька упаковок, подивіться термін придатності, щоб усе встигли використати. Так ви не купите зайвого і точно отримаєте заявлену ціну на касі.

Поради покупцям

Покупцям варто планувати покупки не хаотично, а під реальні потреби на тиждень або два. Найпростіший варіант — скласти кошик за схемою «напій + перекус + запас», щоб акція дала практичну користь. Напій на кшталт води з ароматом або соку закриває щоденну потребу вдома, а батончик чи фруктове пюре зручно брати з собою на роботу або в дорогу. Горіхи та сушені фрукти вигідні тим, що довше зберігаються і не псуються так швидко, як свіжі. Якщо ви купуєте перекуси дітям, краще одразу вибрати 2–3 позиції і чергувати їх протягом тижня, щоб не набридало. Такий підхід допомагає економити і не витрачати гроші на випадкові продукти.

Ще одна порада — порівнювати вигоду не лише за відсотком знижки, а й за реальною різницею в гривнях. На деяких товарах економія відчутніша, бо різниця між старою та акційною ціною більша, і саме їх має сенс брати в першу чергу. Але купувати «про запас» варто лише те, що ви точно споживаєте регулярно, наприклад горіхи або сушене манго в невеликій кількості. Після відкриття упаковки такі продукти краще зберігати щільно закритими, щоб вони не втрачали смак і аромат. Якщо ви не впевнені, що продукт сподобається, візьміть одну упаковку на пробу, а не одразу кілька.

Також корисно заходити в магазин у першій половині дня або в будні, коли вибір на полицях зазвичай ширший. Акційні товари швидко розбирають, особливо популярні позиції на кшталт соків, води та перекусів «на ходу». Якщо потрібного смаку немає, зверніть увагу на аналоги з тієї ж акційної лінійки, бо в листівках часто вказано, що товар «в асортименті». На касі бажано ще раз звірити, чи пройшла знижка, особливо якщо ви берете кілька одиниць одного товару. Така проста перевірка займає кілька секунд, але допомагає уникнути неприємних сюрпризів.

Варто нагадати, що в Сільпо триває акція «Цінотижики», яа пропонує значні знижки на продукти та побутові товари до 21 січня.