Понеділок, 19 Січня

THRASH!ТРАШ! запускає «Вітамінні тижні»: що вигідно взяти з 19 січня по 8 лютого

Огляд акції «Вітамінні тижні» у супермаркетах THRASH!ТРАШ! з 19 січня по 8 лютого: що вигідно купити, добірка товарів із цінами та короткі поради, як зібрати корисний «вітамінний» кошик.
Дяченко Олена  Цікаве Коментарів немає3 хвилин читання
Акція «Вітамінні тижні» у THRASH!ТРАШ!: що купити зі знижкою з 19 січня по 8 лютого
Акція «Вітамінні тижні» у THRASH!ТРАШ!: що купити зі знижкою з 19 січня по 8 лютого

У супермаркетах THRASH!ТРАШ! стартувала акція «Вітамінні тижні». Вона триває з 19 січня до 8 лютого 2026 року. У добірку потратили напої, фруктові перекуси та продукти, які найчастіше купують взимку.

В перші дні таких акцій найкраще «розлітаються» ходові смаки та найменші фасування, тому варто планувати покупки заздалегідь. Найпомітніша економія зазвичай виходить на товарах, які сім’я купує регулярно, а не «разово під настрій», пише Преса України.

Товари з акції та ціни

ТоварВага/об’ємАкційна цінаСтара цінаЗнижка
Батончик Eat Me (в асортименті)40 г16,90 грн20,19 грн-16%
Пюре Galicia (Фрут Ф’южин / Тропічний сплеш)100 г29,90 грн41,59 грн-28%
Напій «Моршинська» (2 смаки) слабогазований1,5 л22,00 грн30,69 грн-28%
Сік Jaffa томатний з морською сіллю0,95 л54,99 грн94,59 грн-42%
Мигдаль сушений150 г99,00 грн129,00 грн-23%
Манго натуральне сушене150 г78,99 грн99,00 грн-20%
Кульки Mr.Croco (в асортименті)200 г42,90 грн59,99 грн-28%
Чипси яблучні «Премія» (солодкі / з кислинкою)40 г44,99 грн52,99 грн-15%
THRASH!ТРАШ! запускає «Вітамінні тижні»: що вигідно взяти з 19 січня по 8 лютого

Як скористатися акцією

Щоб скористатися акцією «Вітамінні тижні» в THRASH!ТРАШ! максимально вигідно, спочатку перевірте період дії пропозиції та цінники саме у вашому магазині. Акція триває з 19 січня по 8 лютого, але інколи на рекламних матеріалах або на полицях можуть бути уточнення по датах чи по наявності конкретних смаків. Звертайте увагу, що частина товарів іде «в асортименті», тому в одному супермаркеті може бути один смак, а в іншому — інший. Перед тим як брати кілька упаковок, подивіться термін придатності, щоб усе встигли використати. Так ви не купите зайвого і точно отримаєте заявлену ціну на касі.

Поради покупцям

Покупцям варто планувати покупки не хаотично, а під реальні потреби на тиждень або два. Найпростіший варіант — скласти кошик за схемою «напій + перекус + запас», щоб акція дала практичну користь. Напій на кшталт води з ароматом або соку закриває щоденну потребу вдома, а батончик чи фруктове пюре зручно брати з собою на роботу або в дорогу. Горіхи та сушені фрукти вигідні тим, що довше зберігаються і не псуються так швидко, як свіжі. Якщо ви купуєте перекуси дітям, краще одразу вибрати 2–3 позиції і чергувати їх протягом тижня, щоб не набридало. Такий підхід допомагає економити і не витрачати гроші на випадкові продукти.

Ще одна порада — порівнювати вигоду не лише за відсотком знижки, а й за реальною різницею в гривнях. На деяких товарах економія відчутніша, бо різниця між старою та акційною ціною більша, і саме їх має сенс брати в першу чергу. Але купувати «про запас» варто лише те, що ви точно споживаєте регулярно, наприклад горіхи або сушене манго в невеликій кількості. Після відкриття упаковки такі продукти краще зберігати щільно закритими, щоб вони не втрачали смак і аромат. Якщо ви не впевнені, що продукт сподобається, візьміть одну упаковку на пробу, а не одразу кілька.

Також корисно заходити в магазин у першій половині дня або в будні, коли вибір на полицях зазвичай ширший. Акційні товари швидко розбирають, особливо популярні позиції на кшталт соків, води та перекусів «на ходу». Якщо потрібного смаку немає, зверніть увагу на аналоги з тієї ж акційної лінійки, бо в листівках часто вказано, що товар «в асортименті». На касі бажано ще раз звірити, чи пройшла знижка, особливо якщо ви берете кілька одиниць одного товару. Така проста перевірка займає кілька секунд, але допомагає уникнути неприємних сюрпризів.

Варто нагадати, що в Сільпо триває акція «Цінотижики», яа пропонує значні знижки на продукти та побутові товари до 21 січня.

