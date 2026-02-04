У неділю 15 лютого 2026 року о 19:00 в Event Hall на !FESTrepublic відбудеться великий концерт популярної української співачки ALENA OMARGALIEVA. Глядачі зможуть насолодитися улюбленими композиціями та прем’єрними треками на одній із ключових культурних площадок Львова, пише Преса України.

Детальна інформація про локацію і час

Місце проведення: Event Hall на !FESTrepublic, вул. Старознесенська 24-26, Львів.

Це сучасний концертний простір, розташований у популярному культурному районі міста, обладнаний професійною звуковою та світловою апаратурою. Локація здатна приймати велику кількість глядачів і регулярно є місцем проведення масштабних музичних подій.

Дата та час:

🗓 15 лютого 2026 р.

🕖 Початок о 19:00.

Це час, коли більшість львівських поціновувачів музики може зручно дістатися до локації після завершення робочого дня чи у вихідний вечір, що робить подію зручною для широкої аудиторії.

Квитки: де купити і скільки коштують

Офіційний продаж квитків доступний через декілька онлайн-платформ:

Concert.ua – основний сервіс продажу квитків на концерт ALENA OMARGALIEVA у Львові.

– основний сервіс продажу квитків на концерт ALENA OMARGALIEVA у Львові. Karabas.com – ще один сервіс, де можна знайти квитки різних категорій на той самий захід.

– ще один сервіс, де можна знайти квитки різних категорій на той самий захід. Сторінки події у соцмережах !FESTrepublic містять актуальні посилання на офіційні сервіси продажу.

Ціни на квитки на момент продажу варіюються:

від приблизно 1090 грн до 2590 грн залежно від обраної зони та категорії місць.

У таблиці нижче наведено орієнтовні цінові діапазони:

Категорія квитка Орієнтовна ціна (грн) Стандартні місця 1090 – 1490 Зелені зони / фан-зона 1190 – 1890 VIP / ближні місця 1990 – 2590 Діапазки можуть змінюватися залежно від попиту та залишку квитків.

Офіційні сервіси пропонують електронні квитки, що надсилаються на електронну пошту після оплати. Це спрощує доступ до події та уникнення очікування у чергах перед концертом.

Що очікувати на концерті

ALENA OMARGALIEVA – артистка з багаторічним музичним досвідом і стрімким сольним шляхом. Її композиції знаходять відгук серед широкої аудиторії завдяки емоційній подачі та особистісним текстам. На концерті прозвучать хіти з її репертуару, які вже стали популярними серед слухачів.

Event Hall на !FESTrepublic створює атмосферу, що сприяє повному зануренню в музичний виступ: якісне звучання, глядацькі зони, а також можливість придбати напої та легкі закуски на території локації.

Поради

Перед відвідуванням концерту перевірте час відкриття дверей і правила доступу на територію Event Hall, оскільки для великих заходів організатор може встановлювати певні вимоги щодо входу та безпеки.

Заздалегідь придбані квитки та планування маршруту до місця локації допоможе уникнути черг і забезпечить комфортний початок вечора.

