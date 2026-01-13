12 лютого 2026 року о 19:00 у Театрі музкомедії в Одесі відбудеться концерт MONATIK – артиста, чия творчість є джерелом емоцій і вражень, які залишаються в серці надовго. Виступ буде присвячений презентації нового альбому «Вічно танцююча людина» та знайомству з новими піснями, які, без сумніву, підкорять серця шанувальників, пише Преса України.

Чому варто відвідати концерт MONATIK в Одесі?

Виступи MONATIK — це завжди не просто концерт, а справжнє шоу, яке стає подією для всього шоу-бізнесу.

Гучна презентація нового альбому «Вічно танцююча людина», який вже встиг завоювати увагу своїми енергійними та натхненними треками.

Незабутні емоції та спогади від щирого і масштабного виступу, які залишатимуться в серці ще довго.

Хіти MONATIK і свіжі композиції, що створюють незабутню атмосферу на кожному концерті.

MONATIK: феєрія танцю, музики та світла душі

MONATIK — це не просто артист, а справжній феномен українського шоу-бізнесу. Кожен його виступ — це новий рівень шоу, що вражає масштабом і якістю. Артист має численні музичні нагороди, а його хіти заповнюють стадіони і стають саундтреками найважливіших моментів у житті шанувальників. Нещодавно MONATIK провів грандіозні концерти з програмою «I.V.» у Києві, які стали справжнім культурним явищем і зібрали тисячі вдячних глядачів. Після цього вся країна з нетерпінням чекала нових зустрічей з улюбленим артистом.

12 лютого у Одесі стартує новий тур, на якому артист представить свої улюблені хіти разом з новими композиціями з альбому «Вічно танцююча людина». Це буде справжня феєрія, що поєднує танець, музику і світло душі.

Квитки на концерт MONATIK в Одесі

Квитки на концерт вже доступні для покупки. Ви можете придбати їх онлайн через офіційні платформи продажу квитків, зокрема:

Kasa.in.ua — офіційний партнер продажу квитків на подію.

Concert.ua — популярна платформа для покупки квитків на концерти та події в Україні.

Ціни на квитки стартують від 1200 грн і варіюються залежно від категорії місць в залі.

Придбати квитки можна безпосередньо на сайті або через додатки для мобільних телефонів.

Не пропустіть концерт року!

MONATIK — це завжди більше, ніж просто виступ. Це незабутня емоційна подорож, яка заряджає енергією і створює атмосферу свята. Виступи артиста стають важливими подіями, які залишають слід у серці кожного глядача. Якщо ви хочете стати частиною цього неповторного шоу, не зволікайте з покупкою квитків, адже концерт у Театрі музкомедії обіцяє бути одним з найбільш масштабних і яскравих подій цього року!

