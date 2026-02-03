3 лютого на території Івано-Франківської області запровадять погодинні графіки відключення електропостачання. Обмеження триватимуть упродовж дня — з 06:00 ранку і до 24:00. Відповідна інформація з’явилася в офіційних джерелах енергетиків регіону.

Про застосування погодинних вимкнень повідомляє Преса України з посиланням на інформацію на Telegram-каналі Прикарпаттяобленерго. У повідомленні зазначається, що такі графіки діятимуть не лише на Прикарпатті, а й по всій території України. Причини запровадження обмежень не уточнюються, однак подібні заходи традиційно пов’язані з навантаженням на енергосистему.

Графік погодинних відключень електроенергії на 3 лютого:

Черга 1.1 06:00–10:00 17:00–20:30

Черга 1.2 17:00–20:30

Черга 2.1 10:00–13:30 20:30–22:00

Черга 2.2 13:30–17:00

Черга 3.1 10:00–13:30 20:30–00:00

Черга 3.2 06:00–10:00 17:00–20:30

Черга 4.1 06:00–10:00 17:00–20:30

Черга 4.2 13:30–17:00

Черга 5.1 13:30–17:00

Черга 5.2 13:30–17:00

Черга 6.1 10:00–13:30 20:30–00:00

Черга 6.2 12:00–13:30 20:30–00:00



Мешканців області закликають заздалегідь ознайомитися зі своєю чергою відключення, аби спланувати побутові справи та роботу. Компанія пропонує одразу кілька зручних способів отримання актуальної інформації. Це дозволяє швидко дізнатися час вимкнення світла залежно від населеного пункту або адреси.

Інформацію про свою чергу можна перевірити такими способами:

на головній сторінці офіційного сайту компанії у розділі з графіками вимкнень;

за допомогою Viber-бота енергетичної компанії;

через спеціальне онлайн-посилання з графіками.

Енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися залежно від стану енергосистеми, тому рекомендують регулярно перевіряти оновлення. Актуальні графіки публікуються оперативно, тож жителям Прикарпаття радять користуватися лише офіційними каналами для отримання достовірної інформації.

