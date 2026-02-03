Композиція, записана понад десять років тому, неочікувано отримала друге життя та вибухову популярність. Завдяки TikTok старий трек українського артиста знову опинився в центрі уваги слухачів і стрімко піднявся у музичних рейтингах. Сам виконавець зізнається, що такого розвитку подій не прогнозував. Соціальні мережі вкотре довели, що навіть архівні пісні можуть стати актуальними за лічені дні.

Мова йде про іронічну композицію «Дима Коляденко», яку ще у 2011 році випустив Дмитро Коляденко, зазначає Преса України. Пісня несподівано стала трендом у TikTok, де користувачі почали масово знімати відео під цей трек. Станом на зараз кількість роликів із використанням композиції перевищила тисячу. Така активність швидко відобразилася і на стримінгових платформах.

Хвиля популярності виявилася настільки сильною, що трек очолив український чарт Spotify серед найпопулярніших пісень. Для артиста, який у певний момент відійшов від активної музичної кар’єри, це стало справжньою несподіванкою. Після розчарування в шоу-бізнесі він зосередився на хореографії та театральній діяльності. Втім, новий сплеск інтересу до старої роботи знову повернув його в інформаційний простір.

Сам Коляденко вже відреагував на несподіваний успіх, публікуючи в Instagram Stories відео під вірусний трек. Таким чином артист іронічно підтримав тренд, який виник без його прямої участі. Реакція аудиторії свідчить про те, що образ і стиль, створені ще на початку 2010-х, залишилися впізнаваними та актуальними.

Офіційний старт співочої кар’єри Дмитра Коляденка відбувся саме у 2011 році з виходом альбому «Дима Коляденко». Тоді його сценічні номери вирізнялися театральністю, провокаційною подачею та яскравими костюмами. Серед найбільш відомих робіт того періоду — «Гасимся», «Ти моя половина» та «Танці-шманці», які активно обговорювалися у медіа.

Навіть під час повномасштабної війни артист не припинив творчість і продовжив випускати нові пісні. У різні роки з’явилися ліричні композиції «Відпусти», «Заплакана весна» (2022) та «Жити» (2025). Окрему увагу привернула й авторська версія відомого хіта «Фарби», який свого часу виконувала Ірина Білик. Неочікуване повернення старого треку в чарти ще раз підтвердило: музика не має строку давності, якщо знаходить відгук у нових поколінь слухачів.

