Дорофєєва порадувала шанувальників новим музичним релізом — українською версією хіта “Имя 505” від популярного гурту Время и Стекло. Відомий трек, що став класикою в українській музиці, тепер доступний у новому звучанні, пише Преса України.

Як звучить “Имя 505” українською

“Имя 505” — одна з найвідоміших пісень дуету Наді Дорофєєвої та Позитива, яку тепер можна почути українською. Ідею перекладу пісні запропонував не сама співачка, а молодий український музикант Elysees, який також створив ремікс. У новій версії треку поєднані елементи трепу, репу та бразиліан-фонку, що додало композиції енергії та драйву. Це чудовий клубний трек, в якому чудово звучить вокал Дорофєєвої.

“Скидає мені якось молодий український електронний музикант Elysees ремікс на трек ‘505’. А я така – мені подобається”, — прокоментувала прем’єру сама співачка.

Перед прем’єрою Надя заінтригувала фанів лаконічним фото з підписом “Імʼя улюблене моє”, що одразу викликало припущення про можливість появи нової версії популярної пісні.

Реакція фанатів на нову версію

Шанувальники відреагували на реліз з великим ентузіазмом. Багато хто зазначив, що нова версія треку повертає в часи безтурботної молодості, але деякі висловили жаль, що Позитив не взяв участі в записі нової пісні.

“Надь, ну ти як ніхто вмієш нас дивувати”, — написав один з фанатів.

“Трек бомбезний! Шкода, що там матюки були, оце було не дуже. Але сам трек такий же класний, як і у 2016 році”, — поділився інший слухач.

“Це розрив”, — залишив коментар ще один прихильник.

Оригінал пісні та історія гурту

Для тих, хто не знає, оригінальна версія “Имя 505” була випущена у 2016 році і стала однією з найпопулярніших пісень в репертуарі Время и Стекло. Кліп на цю композицію зараз має більше 276 мільйонів переглядів на YouTube.

Гурт Время и Стекло розпався у 2020 році, і з того часу Надя та Позитив продовжують сольні кар’єри. Але іноді вони радують фанатів спільними виступами. У липні 2025 року вони випустили ще одну спільну пісню “Смак-печаль”, кліп на яку вже набрав понад 15 мільйонів переглядів.

Раніше ми розповідали, що Тіна Кароль представила нову версію пісні “Шиншила” українською.