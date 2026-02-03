На території Черкаської області протягом доби 3 лютого застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання діятимуть упродовж усієї доби відповідно до визначених черг. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу Черкасиобленерго.

Запровадження погодинних відключень пов’язане зі складною ситуацією в енергетичній системі України. За інформацією енергетиків, причиною стали наслідки російських обстрілів об’єктів критичної інфраструктури, що призвели до дефіциту потужностей. Саме тому в регіоні вимушено застосовують графіки, які дозволяють збалансувати навантаження на мережу.

Енергетики оприлюднили детальний розклад відключень для кожної черги. Час відсутності електропостачання може змінюватися залежно від стабільності роботи енергосистеми, тому мешканцям радять регулярно перевіряти актуальні оновлення.

Години відсутності електропостачання 3 лютого:

1.1: 00:00–03:30, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

1.2: 01:00–04:30, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:30

2.1: 02:30–06:30, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–00:00

2.2: 00:00–01:00, 03:30–07:30, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–00:00

3.1: 00:00–02:00, 04:30–08:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 22:30–00:00

3.2: 00:00–00:30, 03:00–07:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–00:00

4.1: 02:00–05:30, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:30

4.2: 00:00–02:30, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–00:00

5.1: 00:00–01:30, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–00:00

5.2: 01:30–05:00, 07:30–11:30, 13:30–17:30, 19:30–23:00

6.1: 00:30–04:00, 06:30–10:30, 12:30–16:30, 18:30–22:00

6.2: 00:00–03:00, 05:30–09:30, 11:30–15:30, 17:30–21:30, 23:30–00:00

У компанії зазначають, що на Черкащині діє шість черг погодинних відключень. Дізнатися, до якої саме черги належить споживач, можна на офіційному сайті обленерго. Для цього необхідно переглянути відповідний розділ із графіками та переліком черг, де опублікована вся актуальна інформація.

