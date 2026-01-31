Плануєте жити у Словаччині довше ніж 90 днів і хочете зробити все правильно з першого разу. Посвідка на проживання тут видається лише під конкретну підставу, тому важливо одразу визначити мету і зібрати пакет документів без прогалин. Найчастіші відмови пов’язані не з «невідповідністю», а з дрібними помилками — простроченими довідками, неправильними перекладами або слабким підтвердженням житла чи фінансів. Преса України з посиланням на nifamc.se розповідає, куди подаватися, які документи готувати, які строки чекати та що зробити після схвалення, щоб легально проживати в країні.

Яку підставу обрати і як не помилитися

Тимчасове проживання надають лише під одну мету, а не «про всяк випадок». Поширені підстави — робота, навчання, сім’я, сезонна зайнятість і особлива діяльність. Підстава визначає перелік довідок, місце подачі та розмір збору. Перед стартом підготуйте документ, який однозначно підтверджує мету. Якщо такого документа немає, краще змінити маршрут ще до подачі.

Де подавати заяву: іноземна поліція чи консульство

Заяву подають або в Словаччині, або за кордоном у консульстві. Подання в Словаччині можливе лише за легального перебування на дозволеній підставі. Це може бути безвіз, національна віза типу D або інший статус. Якщо такого статусу немає, подавайтеся через дипустанову у країні громадянства чи проживання. Зазвичай потрібен попередній запис у системі прийому.

Як оформити посвідку на проживання в Словаччині

Документи: базовий пакет і правило 90 днів

Більшість доданих документів має бути не старша за 90 днів. Документи, видані за кордоном, зазвичай потребують апостиля або легалізації. Також потрібен офіційний переклад словацькою або чеською мовою. Підтвердження житла часто вимагає нотаріальних підписів власника. Щоб не зірвати подачу, зберіть «ядро» документів заздалегідь.

Перед списком корисно зробити коротку самоперевірку і скласти чекліст, щоб на прийомі не з’ясувалося, що бракує “одного папірця”. Також зручно одразу розділити документи на дві групи: базові та ті, що підтверджують мету. Якщо ви подаєтеся сім’єю, перевірте, чи потрібні окремі довідки для кожного заявника. Не відкладайте переклади на останній тиждень, бо терміни у присяжних перекладачів можуть бути щільні. Після цього звірте ваш кейс із переліком нижче.

Заява, паспорт і фото

Документ про мету перебування

Довідка про несудимість (за правилами вашого кейсу)

Підтвердження проживання в Словаччині

Підтвердження фінансів

Підтвердження сплати збору

Строки розгляду і скільки це коштує

Стандартний строк рішення — до 90 днів від повного пакета. В окремих випадках строк можуть подовжити ще на 30 днів. Якщо заяву прийняли в Словаччині як повну, перебування до рішення є легальним. Адміністративний збір залежить від підстави, тому плануйте бюджет наперед. Додатково сплачують картку: 10 € (до 30 днів) або 39 € (за 2 дні).

Підстава Орієнтир рішення Адмінзбір за подачу Працевлаштування до 90 днів 250 € Бізнес до 90 днів 330 € (350 € через консульство) Сезонна робота до 90 днів 50 € Особлива діяльність до 90 днів 140 € Возз’єднання сім’ї до 90 днів 200 €

Після схвалення: в’їзд, реєстрація, страховка, меддовідка

Після схвалення зазвичай потрібно в’їхати в країну протягом 180 днів.

Після прибуття повідомте іноземну поліцію за три робочі дні.

Після отримання картки укладіть медстрахування за три робочі дні.

Протягом 30 днів подайте доказ страхування і медичний висновок.

Медичний висновок має бути не старший за 30 днів.

