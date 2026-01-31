У Польщі 14 лютого давно асоціюється не тільки з романтикою та традиційними валентинками. Окрім Дня святого Валентина, останніми роками ця дата отримала додатковий, офіційний зміст і почала сприйматися ширше. Для багатьох поляків це вже не лише привід подарувати квіти чи написати листівку, а й день, пов’язаний із пам’яттю та історією.

Від 2025 року 14 лютого має ще й державне значення, адже на цю дату припадає нове національне вшанування. Саме тому 14 лютого в Польщі дедалі частіше згадують у двох контекстах — особистому та суспільному.

Чому 14 лютого в Польщі має подвійне значення

Для більшості громадян Польщі ця дата традиційно була символом кохання та уваги одне до одного. Зазвичай її пов’язують із закоханими парами, подарунками, квітами та невеликими романтичними жестами. Проте з 2025 року 14 лютого набуло нового змісту, оскільки в країні запровадили Національний день пам’яті солдатів Армії Крайової. Таким рішенням держава підкреслила важливість історичної спадщини та ролі підпільного руху в період Другої світової війни. У результаті в календарі з’явилася дата, яка одночасно співіснує з популярним приватним святом і додає дню офіційного, національного виміру.

Яке нове свято з’явилося з 2025 року

Національний день пам’яті солдатів Армії Крайової запровадили, щоб належно вшанувати учасників найбільшої підпільної збройної організації в окупованій Європі. Ідея нового державного дня виникла також через те, що в Польщі раніше не існувало окремого свята, присвяченого виключно Армії Крайової. Законодавці підкреслювали, що внесок цієї формації в історію країни є настільки значним, що потребує окремого символічного визнання.

Нова дата має заповнити цю прогалину в державному календарі та зробити тему підпільного спротиву більш видимою. Окремий акцент робиться на тому, щоб зміцнювати історичну пам’ять не тільки в науковому середовищі, а й у повсякденному суспільному просторі.

Для чого запровадили Національний день пам’яті Армії Крайової

Головна мета свята — підтримати культуру пам’яті й підкреслити значення людей, які діяли в підпіллі в часи окупації. У Польщі зазначають, що подібні дати допомагають формувати уявлення про національну ідентичність та спадкоємність поколінь. Ініціатори наголошують, що історичні знання мають бути не лише частиною підручників, а й елементом громадянського виховання.

Особливо важливим вважають залучення молоді, для якої події середини ХХ століття часто здаються далекими й абстрактними. Саме тому нове свято розглядають як інструмент, який має зміцнити інтерес до історії та пояснити, чому Армія Крайова є ключовою сторінкою польського досвіду спротиву.

Чому датою обрали саме 14 лютого 1942 року

Дата 14 лютого обрана не випадково, адже саме цього дня у 1942 році було створено Армію Крайову. Вона виникла за наказом генерала Владислава Сікорського як структурована сила спротиву в умовах окупації. Згодом Армія Крайова стала збройним крилом Польської Підпільної Держави та відігравала важливу роль у координації опору.

У період найбільшої активності чисельність організації перевищувала 350 тисяч солдатів, що підкреслює її масштаб. Таким чином, 14 лютого в календарі пам’ятних дат пов’язали з конкретною історичною подією, щоб нагадування було не формальним, а прив’язаним до чіткої точки відліку.

Чи буде вихідний у Польщі 14 лютого та як працюватимуть установи

Попри те, що Національний день пам’яті солдатів Армії Крайової має державний статус, додаткового вихідного він не передбачає. Це означає, що 14 лютого в Польщі залишається звичайним робочим днем для більшості сфер.

У стандартному режимі працюватимуть магазини, школи, підприємства та офіси, без обов’язкових змін у графіках. Через це частина людей може сприймати нове свято радше як символічну дату, ніж як день із відчутними побутовими наслідками. Водночас саме такий формат часто застосовують для пам’ятних днів, коли головна ідея — не відпочинок, а нагадування та вшанування на рівні суспільної уваги.

