Свято Трьох королів у Польщі, відоме як Święto Trzech Króli або Objawienie Pańskie, щороку відзначають 6 січня. Це один із важливих днів у католицькому календарі, який має не лише релігійний, а й виразний культурний вимір. Для Польщі це офіційний державний вихідний, тож у багатьох містах проходять масові заходи, богослужіння та сімейні святкування. Водночас це свято тісно пов’язане з темою Водохреща, адже має спільні біблійні корені та символіку. Преса України з посиланням на 24 канал розповідає, як саме його відзначають у Польщі та в чому полягає зв’язок із Водохрещем.
Що означає свято трьох королів у Польщі
Свято Трьох королів присвячене події поклоніння волхвів новонародженому Ісусу Христу. Згідно з Євангелієм, троє мудреців зі Сходу — Каспар, Мельхіор і Бальтазар — принесли немовляті дари: золото, ладан і миро. У католицькій традиції ця подія символізує об’явлення Христа всьому світу, а не лише одному народу. Саме тому польська назва свята — Objawienie Pańskie, тобто Богоявлення. Цей день наголошує на універсальності християнського послання.
Як святкують трьох королів у Польщі
Однією з найяскравіших традицій у Польщі є Orszak Trzech Króli — хода Трьох королів. У великих і малих містах люди виходять на вулиці в костюмах волхвів, ангелів і біблійних персонажів. Такі процесії супроводжуються колядками, театралізованими сценами та молитвами. Окрім цього, в храмах відбуваються урочисті меси, присвячені святу. Для багатьох поляків це не лише релігійний обов’язок, а й сімейна традиція.
Освячення домівок і символ K+M+B
Ще одним важливим елементом святкування є благословення домівок. Після богослужіння віряни пишуть на дверях крейдою літери K+M+B та рік. Це ініціали імен трьох королів, але водночас їх тлумачать як латинське побажання Christus Mansionem Benedicat — «Христос благословляє цей дім». Такий знак вважається оберегом і символом віри. У багатьох регіонах Польщі цю традицію дотримуються навіть ті, хто рідко відвідує храм.
Зв’язок свята Трьох королів із Водохрещем
Свято Трьох королів і Водохреще мають спільне богословське підґрунтя — об’явлення Ісуса Христа світові. У східній християнській традиції саме Водохреще акцентує на хрещенні Ісуса в Йордані. У католицькій традиції 6 січня поєднує кілька подій, зокрема поклоніння волхвів і тему Богоявлення. У Польщі цього дня також можуть освячувати воду, хоч цей обряд менш центральний, ніж у православ’ї. Таким чином, свято символічно пов’язує поклоніння Христу та очищення через воду.
Що зазвичай роблять поляки 6 січня
Свято має усталений набір традицій, яких дотримуються мільйони людей. Вони поєднують церковні практики та родинні звичаї. Для багатьох це нагода провести день разом і долучитися до спільних подій. Найпоширеніші дії включають:
- відвідування святкової меси;
- участь у ході Трьох королів;
- написання K+M+B на дверях оселі;
- спільне виконання колядок;
- сімейний обід або зустріч із близькими.
Привітання польською мовою з перекладом на українську
- Z okazji Święta Trzech Króli życzę pokoju w sercu, zdrowia oraz Bożego błogosławieństwa na każdy dzień. (Українською: З нагоди свята Трьох королів бажаю миру в серці, здоров’я та Божого благословення на кожен день.)
- Niech Święto Objawienia Pańskiego przyniesie spokój, radość i nadzieję dla Ciebie i Twoich bliskich. (Українською: Нехай свято Богоявлення принесе спокій, радість і надію тобі та твоїм близьким.)
- W dniu Święta Trzech Króli życzę wiary, światła oraz pomyślności w życiu codziennym. (Українською: У день свята Трьох королів бажаю віри, світла та добробуту в повсякденному житті.)
- Niech Trzej Królowie prowadzą Cię drogą dobra, miłości i wewnętrznego spokoju. (Українською: Нехай Три королі ведуть тебе шляхом добра, любові та внутрішнього спокою.)
- Z okazji Objawienia Pańskiego składam życzenia zdrowia, radości oraz wielu powodów do uśmiechu. (Українською: З нагоди Богоявлення прийми побажання здоров’я, радості та багатьох приводів для усмішки.)
- Niech ten wyjątkowy dzień napełni Twój dom pokojem, życzliwością i Bożym błogosławieństwem. (Українською: Нехай цей особливий день наповнить твій дім миром, доброзичливістю та Божим благословенням.)
- W Święto Trzech Króli życzę siły ducha, spokoju myśli oraz nadziei na każdy nadchodzący dzień. (Українською: У свято Трьох королів бажаю сили духу, спокою думок і надії на кожен прийдешній день.)
- Niech Święto Objawienia Pańskiego będzie czasem refleksji, wiary i serdecznych spotkań z bliskimi. (Українською: Нехай свято Богоявлення стане часом роздумів, віри та щирих зустрічей із близькими.)
- Z okazji Święta Trzech Króli życzę, aby ten dzień przyniósł światło, dobro i wewnętrzną harmonię. (Українською: З нагоди свята Трьох королів бажаю, щоб цей день приніс світло, добро та внутрішню гармонію.)
- Niech Trzej Królowie obdarzą Cię pokojem, zdrowiem oraz pomyślnością na cały rok. (Українською: Нехай Три королі обдарують тебе миром, здоров’ям і добробутом на весь рік.)
Привітання для родини та друзів польською мовою з перекладом
Z okazji Święta Trzech Króli życzę, aby światło Objawienia Pańskiego prowadziło Cię przez cały rok, napełniaючи serce pokojem, nadzieją oraz wiarą w dobro każdego dnia. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Tobie i Twoim bliskim we wszystkich sprawach.
Українською: З нагоди свята Трьох королів бажаю, щоб світло Богоявлення провадило тебе протягом усього року, наповнюючи серце миром, надією та вірою в добро кожного дня. Нехай Боже благословення супроводжує тебе і твоїх близьких у всіх справах.
* * *
Niech Święto Objawienia Pańskiego będzie czasem duchowego odnowienia, spokoju myśli i umocnienia wiary. Życzę zdrowia, radości oraz wielu chwil przepełnionych życzliwością i ciepłem rodzinnym.
Українською: Нехай свято Богоявлення стане часом духовного оновлення, спокою думок і зміцнення віри. Бажаю здоров’я, радості та багатьох миттєвостей, наповнених доброзичливістю й родинним теплом.
* * *
W dniu Święta Trzech Króli życzę, aby przykład mędrców ze Wschodu inspirował do podążania drogą dobra, miłości i prawdy. Niech ten wyjątkowy dzień przyniesie nadzieję, harmonię oraz wewnętrzny spokój.
Українською: У день свята Трьох королів бажаю, щоб приклад мудреців зі Сходу надихав іти шляхом добра, любові та правди. Нехай цей особливий день принесе надію, гармонію та внутрішній спокій.
* * *
Z okazji Święta Trzech Króli składam życzenia zdrowia, pokoju i siły ducha. Niech obecność Boga w Twoim życiu daje wsparcie w codziennych trudnościach i napełnia serce światłem oraz ufnością.
Українською: З нагоди свята Трьох королів прийми побажання здоров’я, миру та сили духу. Нехай присутність Бога у твоєму житті дарує підтримку в щоденних труднощах і наповнює серце світлом та впевненістю.
* * *
Niech Święto Objawienia Pańskiego przyniesie Twojej rodzinie pokój, wzajemne zrozumienie i Boże błogosławieństwo. Życzę, aby każdy dzień nowego roku był przepełniony nadzieją, życzliwością i dobrymi chwilami.
Українською: Нехай свято Богоявлення принесе твоїй родині мир, взаєморозуміння та Боже благословення. Бажаю, щоб кожен день нового року був наповнений надією, доброзичливістю та світлими миттєвостями.
Короткі смс-привітання польською мовою з перекладом на українську
Wesołego Święta Trzech Króli! Zdrowia, pokoju i radości.
Українською: Веселого свята Трьох королів! Здоров’я, миру та радості.
Radosnego Objawienia Pańskiego! Niech ten dzień przyniesie spokój.
Українською: Радісного Богоявлення! Нехай цей день принесе спокій.
Niech Trzej Królowie obdarzą Cię pokojem i zdrowiem.
Українською: Нехай Три королі обдарують тебе миром і здоров’ям.
Szczęśliwego Święta Trzech Króli i Bożego błogosławieństwa!
Українською: Щасливого свята Трьох королів і Божого благословення!
Niech ten dzień napełni Twój dom światłem i spokojem.
Українською: Нехай цей день наповнить твій дім світлом і спокоєм.
W dniu Trzech Króli życzę wiary, dobra i nadziei.
Українською: У день Трьох королів бажаю віри, добра й надії.
Pokojowego i radosnego Święta Objawienia Pańskiego!
Українською: Мирного та радісного свята Богоявлення!
K+M+B — niech Chrystus błogosławi Twój dom!
Українською: K+M+B — нехай Христос благословить твій дім!
Wesołych Trzech Króli i samych dobrych chwil!
Українською: Веселого свята Трьох королів і лише добрих митей!
Niech Święto Trzech Króli przyniesie spokój i radość.
Українською: Нехай свято Трьох королів принесе спокій і радість.
Привітання польською мово в картинках
