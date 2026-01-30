НАК «Нафтогаз України» отримав додаткове фінансування від Європейського інвестиційного банку у вигляді екстреного кредиту на суму 50 мільйонів євро. Залучені кошти планують спрямувати на імпорт природного газу та підтримку стабільної роботи енергетичної системи України в опалювальний сезон. Про це повідомляє Преса України з посиланням на офіційну інформацію від Нафтогаз України.

У компанії наголошують, що фінансова підтримка має критичне значення для проходження зимового періоду в умовах підвищеного навантаження на енергосистему.

«Кошти допоможуть забезпечити тепло- та енергопостачання для українських родин, критично важливих об’єктів і бізнесу в період пікового навантаження на систему».

У Нафтогазі уточнили, що новий кредит є доповненням до раніше залучених ресурсів від Європейський інвестиційний банк у розмірі 300 мільйонів євро. Окрім цього, компанія вже скористалася грантовою підтримкою від Європейський Союз на суму 127 мільйонів євро для закупівлі газу. Фінансування було надане за участю уряду Норвегії в межах ініціативи Ukraine Investment Framework.

У повідомленні також зазначається, що залучені кошти є складовою Плану підтримки енергетики України, який реалізує ЄІБ у межах скоординованого підходу Team Europe. Умови кредитування передбачають чіткі обмеження, зокрема заборону на імпорт російського природного газу, а також зобов’язання дотримуватися принципів прозорості, підзвітності та належного корпоративного управління.

Окремим пунктом угоди визначено подальше використання коштів у довгостроковій перспективі.

«Нафтогаз зобов’язується реінвестувати еквівалент залученого фінансування у проєкти з відновлюваної енергетики та декарбонізації».

Таким чином, новий екстрений кредит не лише спрямований на стабілізацію ситуації в енергетичному секторі цієї зими, а й закладає основу для структурних змін та розвитку більш стійкої й екологічної енергосистеми України.

