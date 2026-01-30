У п’ятницю, 30 січня, на території Львівської області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання застосовуватимуться упродовж доби відповідно до визначених черг. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Львівобленерго».

У компанії зазначили, що запровадження погодинних відключень є вимушеним кроком. Основною причиною обмежень залишаються наслідки масованих ракетних і дронових атак з боку Росії, внаслідок яких було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Через це енергосистема потребує додаткового балансування, щоб уникнути аварійних знеструмлень.

Години відключень електроенергії:

Черга 1.1 : з 17:30 до 22:00

: з 17:30 до 22:00 Черга 1.2 : з 10:30 до 14:00

: з 10:30 до 14:00 Черга 2.1 : з 03:30 до 07:00, з 17:30 до 21:00

: з 03:30 до 07:00, з 17:30 до 21:00 Черга 2.2 : з 00:00 до 03:30, з 14:00 до 17:30

: з 00:00 до 03:30, з 14:00 до 17:30 Черга 3.1 : з 07:00 до 10:30, з 21:00 до 24:00

: з 07:00 до 10:30, з 21:00 до 24:00 Черга 3.2 : з 14:00 до 17:30

: з 14:00 до 17:30 Черга 4.1 : з 10:30 до 14:00

: з 10:30 до 14:00 Черга 4.2 : з 06:00 до 10:30

: з 06:00 до 10:30 Черга 5.1 : з 00:00 до 03:30, з 14:00 до 17:30

: з 00:00 до 03:30, з 14:00 до 17:30 Черга 5.2 : з 03:30 до 07:00, з 17:30 до 21:00

: з 03:30 до 07:00, з 17:30 до 21:00 Черга 6.1 : з 10:30 до 14:00

: з 10:30 до 14:00 Черга 6.2: з 07:00 до 10:30, з 21:00 до 24:00

Мешканцям Львівщини рекомендують заздалегідь перевірити, до якої черги відключень належить їхня адреса. Це дозволить спланувати використання електроприладів, робочі процеси та побутові справи у періоди, коли електроенергія може бути відсутня.

Дізнатися свою чергу погодинних відключень можна кількома способами:

на офіційному сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла?»;

у чат-боті «Львівобленерго» в Viber для побутових споживачів;

у чат-боті «Львівобленерго» в Telegram для побутових споживачів;

у чат-боті «Львівобленерго Бізнес» в Viber для юридичних споживачів;

у чат-боті «Львівобленерго Бізнес» в Telegram для юридичних споживачів.

Енергетики наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі, тому жителям області радять стежити за оперативними оновленнями та ощадливо використовувати електроенергію.

