П’ятниця, 30 Січня

Погодинні відключення світла на Львівщині 30 січня: актуальний графік

Розповідаємо, як вимикатимуть світло у Львівській області 30 січня, публікуємо актуальний графік.
У п’ятницю, 30 січня, на території Львівської області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання застосовуватимуться упродовж доби відповідно до визначених черг. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Львівобленерго».

У компанії зазначили, що запровадження погодинних відключень є вимушеним кроком. Основною причиною обмежень залишаються наслідки масованих ракетних і дронових атак з боку Росії, внаслідок яких було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Через це енергосистема потребує додаткового балансування, щоб уникнути аварійних знеструмлень.

Години відключень електроенергії:

  • Черга 1.1: з 17:30 до 22:00
  • Черга 1.2: з 10:30 до 14:00
  • Черга 2.1: з 03:30 до 07:00, з 17:30 до 21:00
  • Черга 2.2: з 00:00 до 03:30, з 14:00 до 17:30
  • Черга 3.1: з 07:00 до 10:30, з 21:00 до 24:00
  • Черга 3.2: з 14:00 до 17:30
  • Черга 4.1: з 10:30 до 14:00
  • Черга 4.2: з 06:00 до 10:30
  • Черга 5.1: з 00:00 до 03:30, з 14:00 до 17:30
  • Черга 5.2: з 03:30 до 07:00, з 17:30 до 21:00
  • Черга 6.1: з 10:30 до 14:00
  • Черга 6.2: з 07:00 до 10:30, з 21:00 до 24:00
Погодинні відключення світла на Львівщині 30 січня: актуальний графік

Мешканцям Львівщини рекомендують заздалегідь перевірити, до якої черги відключень належить їхня адреса. Це дозволить спланувати використання електроприладів, робочі процеси та побутові справи у періоди, коли електроенергія може бути відсутня.

Дізнатися свою чергу погодинних відключень можна кількома способами:

  • на офіційному сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла?»;
  • у чат-боті «Львівобленерго» в Viber для побутових споживачів;
  • у чат-боті «Львівобленерго» в Telegram для побутових споживачів;
  • у чат-боті «Львівобленерго Бізнес» в Viber для юридичних споживачів;
  • у чат-боті «Львівобленерго Бізнес» в Telegram для юридичних споживачів.

Енергетики наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі, тому жителям області радять стежити за оперативними оновленнями та ощадливо використовувати електроенергію.

