П’ятниця, 30 Січня

Коли не буде світла на Івано-Франківщині 30 січня: графік на день

Дізнайтесь, як діятимуть графіки погодинних відключень світла на Івано-Франківщині 30 січня.
Дяченко Олена  Оновлено: Регионы
На Івано-Франківщині 30 січня протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Тимчасові обмеження електропостачання застосовуватимуться відповідно до встановлених черг і охоплять усі населені пункти області. Причиною впровадження таких заходів залишається складна ситуація в енергетичній системі України.

Про запровадження графіків повідомили у Telegram-каналі «Прикарпаттяобленерго», передає Преса України. В енергокомпанії зазначили, що погодинні вимкнення 30 січня застосовуватимуться не лише на Прикарпатті, а й в інших регіонах країни. Такі дії спрямовані на збалансування навантаження на енергосистему та запобігання аварійним відключенням.

Графік погодинних відключень електроенергії на 30 січня:

  • Черга 1.1: 11:30–15:00
  • Черга 1.2: 01:00–04:30, 15:00–18:30
  • Черга 2.1: 00:00–01:00, 08:00–11:30
  • Черга 2.2: 06:00–08:00, 15:00–18:30
  • Черга 3.1: 11:30–15:00
  • Черга 3.2: 01:00–04:30, 18:30–22:00
  • Черга 4.1: 04:30–08:00, 15:00–18:30
  • Черга 4.2: 04:30–08:00, 22:00–00:00
  • Черга 5.1: 08:00–11:30, 18:30–22:00
  • Черга 5.2: 08:00–11:30, 22:00–00:00
  • Черга 6.1: 18:30–22:00
  • Черга 6.2: 00:00–01:00, 11:30–15:00
Жителі області можуть заздалегідь перевірити, до якої черги належить їхня адреса, щоб спланувати користування електроприладами упродовж дня. Актуальна інформація про черги та графіки доступна на головній сторінці офіційного сайту «Прикарпаттяобленерго» у розділі «Графіки аварійних вимкнень». Крім того, дізнатися свою чергу можна через Viber-бот енергокомпанії або скориставшись відповідним онлайн-посиланням.

Енергетики закликають мешканців Івано-Франківщини раціонально використовувати електроенергію та регулярно стежити за оновленнями графіків, адже вони можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Раніше ми розповідали, що на Черкащині 30 січня діятимуть погодинні відключення електроенергії.

