Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” представила новий мобільний застосунок “Куб”, що значно розширює можливості для споживачів. Тепер українці зможуть зручніше керувати своїми газовими послугами прямо зі смартфонів.

Про запуск нового сервісу повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький у своїй публікації на Facebook, передає Преса України.

Що зміниться для споживачів?

За словами Корецького, після запуску “Куба” управління послугами стало простішим. Тепер споживачі можуть без зайвих зусиль передавати показання газового лічильника, оплачувати рахунки за газ і його доставку, а також керувати кількома особовими рахунками через один профіль у додатку.

“Застосунок містить усі необхідні функції. Тепер можна швидко сплатити за газ та його доставку без зайвих кроків, а також відслідковувати своє споживання”, — зазначив голова правління.

Основні функції застосунку “Куб”

У новому мобільному додатку доступні такі послуги:

Передача показань газового лічильника .

. Оплата рахунків за спожитий газ і його доставку.

за спожитий газ і його доставку. Керування кількома особовими рахунками в одному профілі.

в одному профілі. Відстеження споживання газу через дашборд та планування витрат.

через дашборд та планування витрат. Отримання інформації щодо енергоощадності та нагадувань про показання та оплату.

Також, завдяки інтеграції з додатковими сервісами, користувачі отримуватимуть корисні поради щодо енергоощадності.

Умови газопостачання залишаються незмінними

Використання застосунку не змінює тарифів на газ. Тариф для побутових споживачів залишатиметься незмінним до 30 квітня 2026 року — 7,96 гривні за кубометр газу, як і раніше.

Як завантажити застосунок?

Мобільний додаток “Куб” можна завантажити на ваш смартфон через:

App Store для користувачів iOS.

для користувачів iOS. Google Play для користувачів Android.

Вдосконалення застосунку

На даний момент застосунок працює в режимі вдосконалення. Якщо користувачі помітять помилки або матимуть ідеї щодо покращення, вони можуть надіслати відгуки через кнопку “Залишити відгук” в профілі застосунку.

“Нафтогаз” запевняє, що з часом функціонал додатку буде розширюватися, а відгуки користувачів допоможуть зробити сервіс ще зручнішим і кориснішим для всіх споживачів.

Цей крок є частиною стратегічного розвитку компанії, спрямованого на покращення обслуговування клієнтів і підвищення зручності користування послугами газопостачання в Україні.

Раніше ми розповідали, що monoбанк запустив сервіс monoбазар у застосунку.