У торговельній мережі «Точка» з 31 січня по 2 лютого діє короткострокова акція «Топо знижки», яка охоплює популярні продукти харчування та товари повсякденного вжитку. Пропозиція обмежена в часі та кількості, тому покупцям варто заздалегідь звернути увагу на перелік позицій зі зниженими цінами, повідомляє Преса України.

У межах акції знижки сягають 57%, що робить її однією з найвигідніших наприкінці січня. Такі розпродажі традиційно викликають підвищений інтерес серед покупців, адже дозволяють суттєво зекономити на щоденних покупках. Саме тому багато хто планує візит до магазину заздалегідь.

Що відомо про акцію «Топо знижки»

Акція «Топо знижки» діє у всіх магазинах мережі «Точка» та поширюється на обмежений перелік товарів. Як правило, до таких пропозицій входять продукти з високим попитом, які регулярно купують українські родини.

Умови акції стандартні: знижена ціна діє лише в зазначений період, а кількість товарів на полицях може бути обмеженою. Покупцям радять звертати увагу на цінники та інформаційні матеріали безпосередньо в магазинах. Це дозволяє уникнути непорозумінь і встигнути скористатися вигідними пропозиціями.

Які товари можна купити зі знижками

У межах акції «Топо знижки» мережа «Точка» підготувала як продуктові, так і непродовольчі позиції. До переліку увійшли м’ясні вироби, макаронні вироби, крупи, солодощі та засоби особистої гігієни. Такий набір дозволяє зробити комплексні покупки — як для щоденного споживання, так і про запас. Важливо, що знижки застосовуються одразу на касі без додаткових умов чи бонусних програм. Це робить акцію зрозумілою та доступною для всіх покупців.

Акційні товари з цінами та знижками

Нижче наведено перелік акційних товарів, який уже оприлюднений у рекламних матеріалах мережі. Цей список допоможе швидко зорієнтуватися в актуальних пропозиціях та оцінити можливу економію:

Сосиски варені «Уплітайки» Алан , 250 г — 59,90 грн замість 109,80 грн ( –45% )

, 250 г — замість 109,80 грн ( ) Макаронні вироби Makaronny Polskie Abak , 250 г (яєчна вермішель / яєчна локшина) — 26,90 грн замість 41,90 грн ( –36% )

, 250 г (яєчна вермішель / яєчна локшина) — замість 41,90 грн ( ) Вівсяні пластівці «9 злаків + льон» Козуб , 600 г — 31,90 грн замість 52,90 грн ( –40% )

, 600 г — замість 52,90 грн ( ) Цукерки «Аркадія Лукас» , кг — 129,90 грн замість 264,90 грн ( –51% )

, кг — замість 264,90 грн ( ) Серветки косметичні Ruta Kids, двошарові, пенал, 155 шт — 35,90 грн замість 83,40 грн (–57%)

Саме ці позиції стали ключовими в межах акції та, зазвичай, користуються найбільшим попитом серед покупців.

На що звернути увагу під час покупок

Плануючи покупки в період дії акції, варто враховувати, що кількість товарів зі знижками обмежена. Це означає, що популярні позиції можуть швидко зникати з полиць, особливо у вечірній час або наприкінці акційного періоду. Також важливо перевіряти терміни придатності продуктів, адже знижки не означають зниження якості. У мережі «Точка» наголошують, що всі акційні товари відповідають стандартам і продаються на загальних умовах.

Скільки триватимуть знижки

Акція «Топо знижки» діє лише три дні — з 31 січня по 2 лютого включно. Після завершення цього періоду ціни на товари повернуться до стандартного рівня. Саме тому покупцям радять не відкладати покупки на останній день, а скористатися вигідними пропозиціями заздалегідь. Для багатьох це можливість суттєво зекономити на базових товарах без втрати якості.

