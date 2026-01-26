З 26 січня по 1 лютого в мережі магазинів Копійочка діє чергова хвиля акційної пропозиції під назвою «ІМБА ціна». Акція охоплює одразу кілька категорій — від побутової хімії й гігієни до продуктів харчування та посуду, пише Преса України.

Формат «ІМБА ціна» передбачає фіксовану вигоду, коли покупець одразу бачить, скільки саме економить у гривнях і відсотках. Саме тому такі пропозиції традиційно викликають підвищений інтерес серед клієнтів мережі.

Що означає «ІМБА ціна» та чому акція привертає увагу

«ІМБА ціна» — це формат короткострокових акцій, який у Копійочці застосовують для найпопулярніших товарів. Пропозиція діє обмежений період, а знижки можуть сягати понад 40 відсотків від стандартної вартості. Для покупців це можливість закупитися необхідними товарами наперед без переплати. Важливо й те, що акційні позиції представлені у фізичних магазинах мережі, а не лише в онлайн-каталогах. Це дозволяє одразу оцінити товар, перевірити терміни придатності та обрати потрібний варіант.

Категорії товарів, які потрапили під акцію

У період з 26 січня по 1 лютого акційна пропозиція охоплює одразу кілька напрямів. Йдеться не про один бренд або тип продукції, а про широкий перелік товарів, актуальних для різних категорій покупців. Перед тим як перейти до конкретних позицій, варто коротко окреслити основні групи, які представлені в рамках «ІМБА ціни»:

побутова хімія та засоби для миття;

засоби особистої гігієни;

дитячі вологі серветки;

солодощі та снеки;

кава;

кухонний посуд і аксесуари;

білизна для жінок і чоловіків.

Такий підхід дозволяє покупцям поєднати щоденні покупки з вигідною економією, не обмежуючись лише однією категорією.

Повний перелік товарів із цінами та розміром знижки

Нижче наведено повний список позицій, які беруть участь в акції «ІМБА ціна», із зазначенням стандартної та акційної вартості. Дані відповідають актуальним цінникам у магазинах мережі на період дії пропозиції.

Засіб для миття посуду Carma Сода-ефект 500 мл — знижка -41 % (34,90 грн замість 59,00 грн)

— знижка (34,90 грн замість 59,00 грн) Засіб для миття посуду Carma Лимон 500 мл — знижка -41 % (34,90 грн замість 59,00 грн)

— знижка (34,90 грн замість 59,00 грн) Рідке мило Family Ideal Персик 900 мл дойпак — знижка -32 % (29,90 грн замість 44,00 грн)

— знижка (29,90 грн замість 44,00 грн) Рідке мило Family Ideal Малібу 900 мл дойпак — знижка -32 % (29,90 грн замість 44,00 грн)

— знижка (29,90 грн замість 44,00 грн) Серветки вологі Пухнастий нянь 0+ (ромашка та алое, 120 шт) — знижка -30 % (45,00 грн замість 64,00 грн)

— знижка (45,00 грн замість 64,00 грн) Зубна паста Aquafresh плюс видимий ефект 75 мл — знижка -29 % (49,00 грн замість 68,90 грн)

— знижка (49,00 грн замість 68,90 грн) Зубна паста Aquafresh плюс відчутна свіжість 75 мл — знижка -29 % (49,00 грн замість 68,90 грн)

— знижка (49,00 грн замість 68,90 грн) Труси жіночі Linea Style однотонні трикотажні (BO-12793) — знижка -31 % (34,00 грн замість 49,00 грн)

— знижка (34,00 грн замість 49,00 грн) Труси жіночі Linea Style котон стандарт однотонний з мереживом (р.28-32, BO-12419) — знижка -31 % (34,00 грн замість 49,00 грн)

— знижка (34,00 грн замість 49,00 грн) Труси чоловічі Veriboy кольор. NO2807 — знижка -27 % (55,00 грн замість 75,00 грн)

— знижка (55,00 грн замість 75,00 грн) Салатник скло-керам. зелений мрамур 11.5×11.5×1.3 см (BO-13193) — знижка -15 % (29,00 грн замість 34,00 грн)

— знижка (29,00 грн замість 34,00 грн) Тарілка скло-керам. зелений мрамур 20×20×1.3 см (BO-13190) — знижка -25 % (49,00 грн замість 65,00 грн)

— знижка (49,00 грн замість 65,00 грн) Батончик глазурований Cocos з кокосовою стружкою 35 г — знижка -15 % (11,00 грн замість 13,00 грн)

— знижка (11,00 грн замість 13,00 грн) Батончик глазурований Gangster з арахісом, нугою та карамеллю 50 г — знижка -21 % (11,00 грн замість 14,00 грн)

— знижка (11,00 грн замість 14,00 грн) Вафельний батончик глазурований LEO BAR з карамеллю 50 г — знижка -27 % (11,00 грн замість 15,00 грн)

— знижка (11,00 грн замість 15,00 грн) Кава смажена в зернах Кава Старого Львова «Сніданкова» 900 г — знижка -8 % (459,90 грн замість 499,90 грн)

— знижка (459,90 грн замість 499,90 грн) Натуральна розчинна кава 400 г гранульована — знижка -15 % (169,90 грн замість 199,90 грн)

Що варто врахувати перед покупкою

Плануючи покупки за акцією «ІМБА ціна», покупцям варто зважати на кілька важливих моментів. Кількість товарів за зниженою ціною може бути обмеженою, а асортимент — відрізнятися залежно від конкретного магазину.

Крім того, акційні пропозиції діють лише у визначений період, тому зволікати з покупкою не варто. Саме завдяки таким короткостроковим знижкам Копійочка формує репутацію мережі, де вигідні ціни доступні не лише під час великих розпродажів, а й у звичайні тижні.

Варто нагадати, що до 27 січня в АТБ триває акція «Економія», яка пропонує великі знижки на продукти та побутову хімію.