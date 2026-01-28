Переможниця 13 сезону романтичного шоу «Холостяк» Інна Бєлєнь готується до нової ролі у своєму житті — зовсім скоро вона вперше стане мамою. Блогерка поділилася зворушливими кадрами, на яких разом із нареченим розкрила стать майбутньої дитини. Відео з гендерпаті викликало активне обговорення серед підписників та швидко розлетілося мережею.

Про радісну подію Інна розповіла у своєму Instagram, опублікувавши ролик з сімейного свята, передає Преса України. Протягом кількох днів майбутня мама інтригувала аудиторію, показуючи фрагменти підготовки до особливого вечора у колі найближчих людей. Кульмінацією став момент, коли пара нарешті дізналася, хто саме з’явиться у їхній родині.

У відео Інна Бєлєнь з’являється разом зі своїм коханим Іваном. Закохані ніжно обіймаються, очікуючи на головний момент гендерпаті. Коли у повітрі з’явився рожевий дим, стало зрозуміло, що пара чекає на донечку. Реакція майбутніх батьків була емоційною та щирою, що одразу помітили глядачі.

Після публікації ролику підписники почали масово вітати Інну та її нареченого з майбутнім поповненням. У коментарях багато хто зізнався, що інтуїтивно відчував: у пари народиться саме дівчинка. Користувачі писали теплі слова підтримки та ділилися власним досвідом батьківства.

«Щиро вітаю з дівчинкою, аж мурашки по шкірі», — зазначила одна з підписниць.

«Бути мамою донечки — це найпрекрасніше відчуття», — поділилася інша користувачка.

«По вашій реакції одразу було зрозуміло, що це дівчинка», — написали у коментарях.

Новина про вагітність з’явилася невдовзі після ще однієї важливої події в житті блогерки. Наприкінці грудня Інна Бєлєнь повідомила про заручини зі своїм обранцем, з яким, як з’ясувалося, вона знайома ще зі шкільних років. Тоді вона поділилася емоційним зізнанням та показала розкішну каблучку.

«Ніколи не думала, що скажу “так” з таким серцем, яке ледве вміщується в грудях…» — написала Інна, коментуючи заручини.

Про майбутнє материнство блогерка публічно заявила під час постшоу 14 сезону «Холостяка». Вона з’явилася на зйомках разом із коханим та вже помітно округлим животиком, чим викликала справжній фурор серед глядачів.

