Володарка титулу «Міс Україна 2023» Софія Шамія стала однією з найгучніших і найскандальніших учасниць 14 сезону шоу «Холостяк». 21-річна модель дала відверте інтерв’ю та поділилася деталями, які раніше не озвучувала публічно. Вона розповіла про причини свого різкого рішення залишити проєкт і пояснила, чому після цього змушена була сплатити штраф. Про це розповідає Преса України з посиланням на інтерв’ю з ексучасницею “Холостяка”, яке вийшло на ютуб-каналі Марічки Довбенко.

За словами Шамії, ситуація навколо її контракту та умов участі виявилася значно складнішою, ніж це виглядало для глядачів.

Софія зазначила, що штраф у розмірі 5 тисяч доларів вона заплатила телеканалу СТБ не через порушення етики чи конфлікт з учасниками. Вона пояснила, що фактично причиною стало те, що вона не діяла так, як від неї очікували продюсери, і не підтримала сценарій «гучного шоу». Модель підкреслила, що не була готова «створювати ще більше шоу», не просила вибачення «на колінах» і просто вирішила піти, не підлаштовуючись під вимоги. В її словах відчувалася позиція людини, яка не захотіла грати роль за чужими правилами. Також вона додала, що ця причина, на її думку, була основною і єдиною.

«Тому що я просто не робила того, чого хотіли. Тому що я вирішила піти. Тому що я не створила ще більше шоу. Тому що я на колінах не просила вибачення. Просто вони хотіли шоу, а я цього шоу не дала. Це єдина причина».

Що саме стало приводом для штрафу

За словами Софії, їй пояснювали, що штраф нарахували через те, що вона нібито не попрощалася з головним героєм сезону — Тарасом Цимбалюком. Модель розповіла, що саме таку версію озвучували представники телеканалу, коли обговорювали з нею наслідки дострокового виходу.

Вона не приховувала, що цей аргумент звучав дивно, адже в контракті, за її відчуттями, головний акцент був на процедурі повідомлення про рішення піти. Також дівчина натякнула, що на практиці правила можуть тлумачитися так, як вигідно стороні продакшену. У підсумку, навіть якщо учасниця має свою позицію, довести щось буває складно. Тому вона й погодилась сплатити суму, щоб не поглиблювати конфлікт.

Позиція Марічки Довбенко щодо умов контракту

Інтерв’ю із Шамією вийшло на ютуб-каналі Марічки Довбенко, яка сама була учасницею 13 сезону «Холостяка». Довбенко під час розмови звернула увагу, що в контрактах, за її досвідом, немає прямої вимоги обов’язково прощатися з головним героєм. Вона також нагадала, що раніше не одна учасниця залишала проєкт раптово, але історія зі штрафом настільки публічно спливла саме у випадку Шамії. Це додало ситуації резонансу і створило враження вибіркового підходу. На думку інтерв’юерки, формулювання в договорах можуть бути такими, що їх легко застосувати до будь-якої ситуації, якщо є бажання. Саме тому тема штрафу стала окремою лінією скандалу, а не просто технічним моментом.

Чому Софія Шамія вважає ситуацію принциповою

Софія не приховувала, що емоційно сприйняла цю історію як конфлікт між позицією учасниці та очікуваннями команди проєкту. Вона сказала, що її навіть у певні моменти «гріє» думка про те, що молода дівчина змогла вивести з рівноваги людей, які керують процесом. Водночас у її словах звучить іронія: вона усвідомлює, що за цю «принциповість» їй довелося заплатити реальні гроші.

Модель підкреслила, що сам факт штрафу виглядає як механізм тиску, який змушує учасницю погоджуватися з рішенням телеканалу. Вона не заперечувала, що розуміла ризики, але не хотіла відступати від власних меж. Ця позиція і стала основою її пояснень у медіа.

«Бо розізлила. Мені моментами гріє душу, що 21-річна дівчина змогла розізлити продюсерів, яким за 30, і заплатила їм штраф».

Які пункти договору згадала модель

Шамія уточнила, що в контракті, за її словами, був прописаний пункт про завчасне попередження команди, якщо учасниця планує піти. Мовляв, якщо людина не повідомляє про рішення за кілька днів, їй можуть нарахувати штраф. Вона наголосила, що через цю умову фактично не мала простору для маневру: штраф виставили — значить, доведеться платити.

При цьому модель звернула увагу на реальність шоу-процесу, де рішення піти часто ухвалюється емоційно і швидко, а не планується «за кілька днів». Вона назвала таку вимогу формальністю, яка існує більше для контролю, ніж для реальної логіки. Також Шамія попередила, що відмова платити може обернутися ще більшими фінансовими наслідками.

«Ніхто з учасниць не попереджав за декілька днів. Тому що якщо ти вирішуєш піти, ти підеш. Але це формальність. Договір складений так, що якщо тобі поставили штраф, то ти будеш платити. А якщо ти відмовишся, заплатиш ще більше».

Чому Шамія вимагала повернути 5 тисяч доларів

Після ще одного резонансного епізоду довкола «Холостяка» Софія знову підняла тему штрафу публічно. Вона згадала, що після скандального інтерв’ю Тараса Цимбалюка Єві Коршик вимагала від телеканалу СТБ та проєкту повернути їй 5 тисяч доларів. Модель пояснювала свою позицію тим, що не розуміє різницю в підходах: акторові, на її думку, дозволяли говорити речі, які також впливали на сприйняття учасниць, але фінансових санкцій до нього не застосовували.

Раніше ми детальніше розповідали, що Цимбалюка застукали у Буковелі з фіналісткою “Холостяка”.