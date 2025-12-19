Українська співачка Тіна Кароль представила нову версію свого популярного хіта “Шиншила”, тепер виконану українською мовою. Ця композиція, яка вже стала знаковою в її кар’єрі, тепер набуває нового звучання і смислового наповнення, що підкреслює творчий розвиток артистки.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на офіційний YouTube-канал Тіни Кароль.

Цього року співачка святкує 20 років своєї творчої діяльності. Відзначаючи цей ювілей, Тіна Кароль готує до випуску новий альбом під назвою “Кохання. Сльози. Маніфест”. До нього увійде 33 пісні, які стали знаковими на різних етапах її кар’єри.

“Кохання. Сльози. Маніфест” — це альбом про любов як опору, про сльози як досвід і про внутрішній маніфест як силу жінки”, — поділилася Тіна Кароль.

Особливістю цього релізу є те, що 13 треків, що увійшли до альбому, раніше були виконані російською мовою. Тепер Тіна Кароль переосмислила їх, створивши українські версії, не просто перевівши їх, а зробивши авторську адаптацію з новими сенсами та інтерпретацією.

Планується, що реліз альбому відбудеться 20 березня 2026 року. Першим синглом з нового альбому стала саме пісня “Шиншила”, яка вперше вийшла близько 15 років тому, і тепер отримала нове життя у сучасному виконанні.

Разом із синглом співачка презентувала також оновлений кліп, в якому збережено іронічний настрій оригінальної пісні, але підкреслено її нове звучання та концепцію.

Раніше ми розповідали, що Джамала презентувала пісню «Ми ховаємся».